陳時中讚蔣萬安「終於醒了」　酸黃珊珊：為何當時要辦雙城論壇？

▲陳時中今天上午拜訪請益李慶元。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

雙城論壇和國民黨副主席夏立言赴陸成為台北市長選戰焦點，台北市副市長黃珊珊昨（15日）批民進黨參選人陳時中一心只想抹紅對手，邏輯不好不適合當市長；不過，陳時中今（16日）受訪回擊，互相攻擊不好，既然兩者時間點沒差很遠，為什麼市府要辦？他也稱讚國民黨立委蔣萬安發聲明呼籲夏行程要公開，「終於醒了啦」。

陳時中今天上午赴文山區訪問拜訪請益資深新黨籍市議員李慶元，被外界解讀為「拔樁」，不過陳稱市政議題無關藍綠。

媒體會後關注，黃珊珊批評陳時中「邏輯不好」一事，對此陳說，互相攻擊也不好，台北市府前一段時間才辦雙城論壇，既然黃珊珊覺得夏立言到中國是投降，為什麼他們那時候要辦？因為時間點並沒有差很遠，外在的狀況、情勢也沒有特別大的變化。

媒體追問，國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室發聲明指，夏立言在中國的行程應該公開透明，譴責中共軍演等語，會不會是看風向不對，現在立場開始轉變了？陳時中說，「我想他也，我們應該講，終於醒了啦齁。」

此外，對於台北市長柯文哲不滿陳時中重提2014年爆發的台大器捐爭議，昨天第二度怒嗆，回去跟民進黨說「不要再搞這種冤案、假案、臭案」等語，陳時中受訪無奈說，柯文哲要不要生氣是他的問題，大家可以把歷史拿出來看，很多人在攻擊該案時，自己是站在柯市長的角度，是幫他講話的，叫大家不要再傳這個事情，因為沒有明確的證據，事關個人人格及名譽，不能這樣輕易論斷。

另對於台北市內湖區港墘里里長魏景城批評陳時中所提交通政見是「爛牛肉」，建議陳應該到內湖long stay，陳時中回應，他不是反對long stay，不過如果要了解內湖交通，在內湖long stay恐怕比較沒有辦法感受，可能在上下班時間要多去走走，才會了解；他並指，「爛牛肉」這樣的講法不好。