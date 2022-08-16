綠營猛攻論文抄襲　許淑華：說明的對象是逢甲，不是民進黨

▲南投縣長參選人許淑華遭綠營指控於南投市長任內以權勢壓迫基層提供研究報告，供其論文抄襲。（圖／翻攝「許淑華」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

民進黨籍前新竹市長林智堅因論文抄襲案，退出桃園市長選舉，綠營中央、地方黨部轉而猛攻夾擊國民黨南投縣長參選人許淑華的碩士論文抄襲疑雲，要求她承諾若論文被判定抄襲，要像林智堅一樣有勇氣退選。

許淑華稍早則於臉書粉專PO文回應，逢甲大學已受理其論文案，相信校方學倫會會參考台大的審理時程在2個月給出答案，她也會根據教育部《專科以上學校學術倫理案件處理原則》，以及《逢甲大學博碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》規定，向逢大說明清楚，「沒有必要向民進黨說明」。

▲綠營指控藍營許淑華涉於南投市長任內以權勢壓迫基層提供研究報告，供其論文抄襲。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供）

許淑華強調，若被學校判定違反學術倫理而被撤銷學位，「我會坦然面對」，但若論文判定合格，也要求指責她的民進黨友人出面道歉。

以下為「許淑華」臉書粉專聲明全文：

『感謝被撤銷學位的林智堅，我的論文承蒙蘇貞昌院長提及，民進黨中央不只一次開記者會要我公開說明。

我的論文一開始就開放電子及紙本論文，很榮幸讓民進黨全體關注。

民進黨在林智堅被台大撤銷學位後，近日中華大學碩論應該也是一樣的情形吧？民進黨受創慘重，全國選情瀕臨見底，開始找替死鬼抓交替，配合特定媒體頭版報導，盡全黨之力，在學校學倫會決定之前猛力的搞臭再說。

質疑我的論文，應該就依照昨日蘇院長說的，「對於各界相關的質疑，都應該有個嚴謹制度及機制，把它說明清楚，才是負責任、正確。」

根據教育部主管的「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，以及「逢甲大學博碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，我必須說明清楚，但說明的對象是逢甲大學，這就是蘇貞昌院長所說的嚴謹制度及機制，沒有必要向民進黨說明。

逢甲大學已受理我的論文案，逢甲大學規定跟台灣大學一樣，必須在二個月「內」完成，相信逢甲大學會參考台大的時間，很快學倫會就會有答案。

如果我的論文被學校判定違反學術倫理而被撤銷學位，我會坦然面對，但指責我的民進黨友人，在我的論文判定合格後，是不是應該出來道歉。』