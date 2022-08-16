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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委赴柬埔寨擬會當地官員「被喊卡」　洪孟楷：「一中政策」有礙救援

記者詹宜庭／台北報導

近日台人遭詐騙至至柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家議題引發外界關注。國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，與當地的官員、台商溝通，盼當地政府積極作為。而洪孟楷16日表示，即便當地台商熱情、努力提供協助，但因柬埔寨政府實施「一中政策」，我國無法設立代表處，只能由胡志明市代表處支援。

洪孟楷表示，來到柬埔寨不到24小時已明顯感受到，即便當地台商熱情、努力提供協助，但因柬埔寨政府實施「一中政策」，所以我國無法設立代表處，只能由胡志明市代表處支援。但胡志民市代表處真正支援的只有兩名人員，一名負責急難救助、一名負責領物，再加上他們所在位置為柬埔寨首都金邊，而台人真正受騙最多狀況的其實在西港，距離金邊差不多還有300公里路程。

針對救援行動，洪孟楷指出，他們嘗試透過許多不同管道持續與柬埔寨官方聯繫，另一部分透過當地台商來做溝通、支持；昨天一度傳出有機會與柬埔寨政府官員、警方會面，但卻突然取消，到目前為止還是無法確定救援行程。

針對詐騙集團稱「高薪、輕鬆工作」，洪孟楷強調，這種機會完全不可能，「柬埔寨人平均月收入僅300至500美金，憑什麼我們外地人來到這裡一個月可以賺這麼多？絕對不要因為貪圖一時工作而受騙上當。」

洪孟楷表示，柬埔寨近兩年因為疫情與全球化關係，造成新興詐騙行業興起，西港許多受害者為首度出國赴柬埔寨之青少年，呼籲政府應針對此族群多加勸導、把關；尤其這兩週有很多集團已將其他國家作為中轉站，增加救援難度，應該透過國內源頭宣導、管理，才能夠有效地讓國人知道，實際狀況並非詐騙集團宣稱之美好。

洪孟楷提到，今天將會持續拜會台商，希望能夠透過更多管道與官方接觸、互動，「我國立委到此本是台灣民意，盼能用不同管道發聲讓受困柬埔寨國人得到關心。」

▲▼國民黨青年部【為戰鬥藍青年點讚】記者會-洪孟楷 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委洪孟楷 。（圖／記者黃克翔攝）

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