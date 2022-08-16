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被趕出家門全身剩200元　他北漂8年母問一句話！網勸別回去

記者黃翊婷／綜合報導

一名北漂8年的網友在臉書PO文聲稱，年輕時做錯很多事被趕出家門，至今仍記得父母手足唾棄他的樣子，剛到北部生活時，身上只剩下200元，當過洗碗工、臨時工，過了一段苦日子，如今好不容易穩定下來，也慢慢跟家人恢復聯繫，最近母親打電話來詢問要不要搬回家住，讓他感到很苦惱。而大多數網友看完文章，紛紛勸他先維持現狀，不要搬回去，休假時再回家探望父母，「對得起你自己的人生比較重要。」

▲傅姓男子雇請工人施工採光罩工程，疏忽設置安全維護導致工人摔死挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲原PO曾在工地當臨時工。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「匿名2公社」的文章中提到，年輕時因為不懂事做錯很多事，落到被趕出家門的境地，「我永遠記得當初被趕出家門時，父母手足唾棄我的樣子」，離家後他在餐廳當過洗碗工、在工地當過臨時工，三餐總是有一頓沒一頓，彷彿過了今天就沒有明天，這樣的日子熬了將近2年，這才決定收拾行李北上找工作，抵達目的地時，全身上下只剩下200元，戶頭完全沒有錢。

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原PO說，當時連能不能被錄取都不知道，幸好面試當天就被錄取並住進公司宿舍，「我還記得上班第一天我是餓著肚子工作」，中午去到員工餐廳，坐在角落就是一陣狂吃，同時在心中發誓以後要努力賺錢，不再讓自己餓肚子，「當時的我是派遣工，週薪可以領3000元，那時多開心能有那3張鈔票！」

如今原PO已經北漂8年，工作大致穩定下來，也存了一點錢，和家人之間的關係緩和許多，漸漸有了聯繫，但他還是很少回家，逢年過節都會主動報加班，「我苦怕了，我害怕自己回到以前的日子」，最近母親打電話來詢問是否要搬回家裡住，說是回去家鄉也有科學園區能工作，但當初離家時家人唾棄自己的畫面歷歷在目，「我從沒想過還會有回家的那一天，我該如何選擇？」

文章公開之後，網友們紛紛留言為原PO加油打氣，並建議他暫時先維持現狀，畢竟過去的事情對雙方傷害都很大，重新接納也需要時間，不用勉強非要馬上回去不可，「彼此化解心結，回不回去或許就不是問題了」、「在哪穩定就待在哪，有時間再回去看家人」、「好好加油，對得起你自己的人生比較重要」、「你工作都穩定了，就跟父母說這邊的主管很賞識你，也習慣這邊的步調，休假時會回去看看就好」。

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