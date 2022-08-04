施工道路限縮他跨線挨罰　網1點吵翻！在地人挺：機車寧可衝過

記者黃翊婷／綜合報導

一名汽車駕駛上月18日早上8點行經高雄市五甲路與中山路口的媽祖港橋，因為跨越雙黃線被開罰單，但事發路段正在進行工程，導致道路限縮，他自認當時是好意要留路給機車行駛，沒想到卻因此挨罰，這才決定PO出來讓大家評評理。文章公開之後吸引網友兩派意見熱議，一派認為他不該硬要超越機車；另一派則覺得這段路的確大有問題，不這樣走真的會撞上機車，並支持他申訴。

▲原PO不滿收到罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆料公社公開版」的文章中提到，因為五甲路與中山路口的媽祖港橋在施工，留下雙向單線通車，交通尖峰時刻要花上10至20分鐘才有辦法通過，限縮之後車道已經夠窄了，偏偏旁邊還放了護欄，導致汽機車無法安全同時通行，加上沒有規劃讓汽機車分時通行，汽車為了避讓機車常常會有跨線的狀況發生。

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▼▲原PO表示，當時跨線是要給機車留路。

原PO說，上月18日上午8點他開車行經該路段，為了閃避機車跨越雙黃線，結果因此收到一張罰單，讓他十分氣憤，「此工程與交通單位的疏漏，卻要人民來買單。另外，若是舉發拍照的是員警，請問他在現場是在做什麼？」他已經提出申訴，目前正在等待結果。

▲部分網友認為，後方的貨車都能開在線內，原PO沒道理做不到。

文章公開之後掀起網友兩派意見激辯，一派網友指出疑點，認為原PO是為了超越機車才會跨線挨罰，只要乖乖排隊通過，根本就不會收到罰單，「比你寬的貨車都可以開在雙黃線內，因為你不想等前方機車，想超車就跨越雙黃線，當然被舉發」、「排隊有很困難嗎」、「自己要超機車，怪誰」、「簡單說，就是硬要去超機車，同車道這樣超車是違規的」。

令一派網友則力挺原PO，覺得這張罰單確實不合理，「這樣真的有一點欠業績的感覺」、「這樣還好吧？有時不是汽車不讓，二輪從側邊上來也是要留點距離啊」、「我也走這條路上班，我覺得大有問題，祝你申訴成功！你不這樣走，真的會撞上機車，五甲機車寧可衝過不可沒過」、「警察就算是PO後面貨車開在車道內（的照片）給你對比，你還是可以申訴，那是權利」。對此，原PO也無奈表示，「好意留路給機車，還被說搶機車的道，真的無辜。」