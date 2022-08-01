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放任小屁孩「用手擊落迴轉壽司」！家長經勸這1舉動...網全炸鍋

圖文／CTWANT

迴轉壽司受許多民眾喜愛，因為用餐多了趣味。近日有位女網友表示，她去吃某家迴轉壽司，看到有小屁孩直接用手去玩壽司，家長看了也不制止，「你家孩子握過的壽司我真的不敢吃。」

原PO近日在臉書社團《爆料公社》發文說，「雖然是吃握壽司，但是你家孩子握過的壽司我真的不敢吃QQ，在此附上努力工作卻被小孩擊落的壽司。」原PO表示，她當下看到有馬上按服務鈴，而店員也有過去多次提醒，不過家長持續放任小孩的行為。

小屁孩「用手擊落迴轉壽司」　她看傻：家長也不制止

▲壽司被擊落的瞬間。（圖／翻攝臉書社團《爆料公社》）

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原PO說，她會用手機錄影是因為看到很多壽司被小孩弄倒，「我當下也有很大聲的說『欸！那個弟弟把壽司用掉』，但是家長們依然聊天不制止。」從原PO貼出的影片中可見，小孩用手去玩壽司，把壽司弄倒後沒拿起來，之後店員則過來勸導。

此文曝光後，網友紛紛留言回覆「小孩難控不要坐內側」、「有夠沒教養的，最討厭這種家長，小孩當下犯錯，大人卻都裝瞎不管」、「如果不會教，我是覺得就不要生」、「很想知道如果他的手發生意外，他的家長又什麼嘴臉」、「還好我沒在現場不然我肯定當場幹剿他」、「我會大喊：你每個都摸過誰敢吃啊」。

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