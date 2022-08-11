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狂刷診所負評！高雄男罵醫慢性殺人　法官判他上爆料公社貼澄清文

▲▼醫師,男醫生,愛情,愛慕,醫療。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲高雄一男子帶母親就診後，上網狂罵醫生「賺錢下藥讓妳如吸毒般回診」等言論，被法院判他毀損名譽，民事部分除了要賠15萬外，還要連7天上網發文澄清。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一陳姓男子帶母親看皮膚科，因治療過程對醫生開藥產生不滿，到診所的GOOGLE評分頁面、臉書專頁和高雄爆料公社粉專大罵醫生「賺錢下藥讓妳如吸毒般回診」、「拿病患健保卡當ATM」、「慢性殺人！！」，醫生一怒告上法院。法官認為陳男言論已貶損醫生名譽，依散布文字誹謗罪判他5月徒刑，可易科罰金15萬元。民事部分，也判陳男應賠15萬元，還要連7天上診所粉專、GOOGLE評分頁面、高雄爆料公社粉專發澄清文，全案還可上訴。

皮膚科醫生指控，陳男於2019年8月3日帶他母親來診所就診，經診斷，陳母因黴菌感染患有皮癬、灰指甲及濕疹，且已經癢到睡不著，他於是開口服藥並叮嚀陳母要追蹤肝功能，陳男和陳母一聽灰指甲藥物會傷害肝臟，和他溝通後，他決定只給口服止癢消炎、外用抗黴菌藥物及濕疹藥膏治療，並叮囑陳母每3天回診1次。

醫生表示，他考量陳母為糖尿病、癌症患者，將每次內服外用藥物的劑量控制於安全範圍內，經3次回診後，陳母症狀逐漸改善，13日回診已無須再服用口服藥物，只需外用藥膏持續治療。但陳男事後卻以母親有血糖不穩、病情更糟等情況為由，在診所GOOGLE評分頁面、臉書粉絲頁中指責他，發表「連續看到第4次，越來越糟糕」、「賺錢下藥讓妳如吸毒般回診，親切背後令人髮指！！」、「拿病患健保卡當ATM跟健保局請款，我們在XX只用一顆內服藥，媽媽患部已經好轉，同樣皮膚專科良心道德何在！！已經向高雄市政府衛生局提出申訴！！」等文字，毀損他的名譽。

陳男罵完發洩不夠，又到高雄爆料公社臉書專頁發文，內容對醫生指名道姓罵說「只顧領取數次健保費，枉顧病患、家屬疲於奔波，及病人病史用藥不當，醫療疏失，醫德敗壞，粗糙，慢性殺人！！」醫生認為，陳男這些謾罵讓他醫德受損，且其他病患也屢向他質疑此事，讓他不勝其擾，感覺非常痛苦而有憂鬱症狀。

▲生氣,憤怒,罵人,不爽。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男不滿醫生開藥，上網狂罵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

醫生主張他年收入高達2100萬餘元，要求陳男賠償精神慰撫金200萬元，並到診所臉書粉絲專頁、GOOGLE評分頁面及臉書高雄爆料公社粉專上，連續7日張貼道歉啟事，再到自由時報及聯合報地方新聞版刊登道歉啟事1日。

陳男則辯稱，因母親看診多次病情都沒好轉，他才依自己的價值判斷，提出主觀且與事實相關聯的評論，並非杜撰或毫無意義的謾罵，況且皮膚科診所給藥含有類固醇，他詢問其他醫生，他的母親不適合使用有類固醇的藥，他也據此向衛生局申請爭議調處，可見他在網路上的發文是以個人經驗為基礎，並非要詆毀醫生人格，且他擔任導遊，因疫情而收入不穩，也難以負擔高額賠償金。

法官認為，陳男對診所諸如「醫療疏失，醫德敗壞，粗糙，慢性殺人！！」等評論，已超越理性質疑醫生用藥的程度，而且逾越「合理評價原則」的範圍，已造成醫生名譽受損，刑事部分，依散布文字誹謗罪判陳男5月徒刑，可易科罰金15萬元，民事部分，審酌雙方經濟情狀，一、二審皆判陳男應賠償15萬元，全案還可上訴。

此外，民事部分還判陳男須連續7日於皮膚科診所粉專、GOOGLE評分頁面及高雄爆料公社粉專張貼判決主文及澄清啟事，內文說明陳男「未經查證便不實指控高雄市路竹區XX皮膚科診所XXX醫師不當醫療、無醫德之事，業經橋頭地方法院刑事判決本人犯散布文字誹謗罪」。

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