好市多調味罐藏「1功能」！她回購N次才發現　網讚嘆：長知識了

▲原PO表示，自己使用好市多調味罐多年，近日才發現「隱藏版功能」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者陳怡靜／綜合報導

連鎖美式賣場好市多商品五花八門，是許多人採購日常用品的好去處。一名女網友表示，已經多次回購好市多的玫瑰海鹽和胡椒鹽罐，近日赫然發現看似普通的罐子竟「暗藏玄機」，立刻PO文分享，貼文曝光後，底下留言一片驚呼，「感謝有你，長知識了！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她先是貼出一張玫瑰海鹽和黑胡椒調味罐的照片，接著再給研磨罐一張特寫，只見中間的白色旋鈕上印有「COARSE（粗）、FINE（細）」的字樣，「買了幾罐，用了那麼久，今天才發現，原來調味罐可以調粗細耶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲消費者可以旋鈕調整顆粒的粗細。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文一出，讓許多網友大開眼界，紛紛留言驚呼，「感謝分享，現在才知道」、「我們用了好幾年.....還真的沒發現！」「長知識，祝版主一生平安」、「昏倒！我想說買到粗的玫瑰鹽」、「謝謝告知，正煩惱顆粒為何那麼大」、「你沒有說，我可能永遠不知道，天呀！感謝你」。

不過也有許多早就知道此功能的人，無法理解大家的震驚，「原來這麼多人都不曉得研磨粗細可以調整的事…」、「非常驚訝有這麼多人不知道！」「其實外盒上有寫，但大家可能沒多看就直接使用了」。

另外，有網友指出，調味罐用久容易有受潮狀況，導致顆粒不容易掉出。對此，原PO也曝光解法，「可以轉到最大顆粒，連胡椒粒都可以掉出來的狀態，再清一清就可以了」。