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轉運小偏方金有效！快把好運吃下肚　身心靈都滿足想要什麼都筷快來！

▲▼來一客,轉運,偏方。（圖／來一客提供）

▲「拿筷子+來一客」去拜拜求好運，拜完再把來一客吃掉，好運筷快來報到！（圖／來一客提供，下同）

消費中心／綜合報導

人若衰，種匏仔生菜瓜，吞口水都會被噎著，通常這種時候，就會想要來點去去晦氣的小偏方。網友收集了五個解運偏方，像是「剪指甲與換髮型」可以煥然一新、「丟掉全套內衣褲」除去一身穢氣、「請別人吃飯」破財消災、「跟鴻運當頭的人借一元」沾沾喜氣…等。轉運偏方百百種，最近有網友發現簡單又好吃的好運偏方，「拿筷子+來一客」去拜拜求好運，拜完再把來一客吃掉，神明加持過的福氣通通吃下肚，好運筷快來報到！

正所謂，沒有什麼難關，是吃東西解決不了的！鬱悶的心情，滿腹的委屈，這時候聽到撕開泡麵杯蓋的「阿嘶～」聲，加上「喀喀」的筷子交擊聲響，完美的前奏聲，讓心情開始愉悅飛昂，Q彈的麵條，完美的湯汁，搭配絕妙繚繞的香味，讓人大呼「真香」！

▲▼來一客,轉運,偏方。（圖／來一客提供）

▲迎接好運氣，請好友、同事吃杯來一客，讓好運快快來。

每個人都會遇到生活上的困難，怎麼跟喜歡的對象告白都被打槍，氣不順時提案也不會過，上班莫名遇到塞車而遲到，各種衰事找上來，想要來點好運氣，無論你是要到廟裡拜拜，祈求東方神秘的力量，或是用偏方轉運拐氣也好，你可知道食物散發的香氣也很能勾起療癒轉運效果，迎接好運氣，跟好友、同事一起共進午餐或來個點心吃杯來一客，看是要祈求財運、愛情運還是事業運，對照小編同事用諧音梗搭配的寓意，好吃又香讓身心靈都滿足，讓你想轉什麼運都行！

韓式泡菜：景氣韓冬就要過去，理財投資紅到抓不住！– 財運
牛肉蔬菜：有緣人快牛下來，你就是我的天菜！– 愛情
肉燥菠菜：菠開重重阻礙，好運肉到擒來！– 運勢
京燉肉骨：慢工細活熬出頭，霸氣鮮肉945！– 事業
川辣牛肉：靈感川流不息，考試我最牛逼！– 學業
鮮蝦魚板：身體強健有魚力，頭好壯壯一馬當鮮！ – 健康

▲▼來一客,轉運,偏方。（圖／來一客提供）

▲份量精巧剛好的來一客，好吃又美味，可以撫慰心靈帶來更正向的影響力。

創意十足的諧音梗不只是有趣，每個口味都會讓人忍不住一口接著一口，吃到一滴都不剩（每種好運我都要！）。

▲▼來一客,轉運,偏方。（圖／來一客提供）

▲祈好運就要筷來一客，通通下肚無所畏！

2022下半年想要招好運？看看小編介紹的這招—吃一杯來一客，讓好運快快來，是不是很簡單啊！只要靠自己就能成功轉運，祈好運就要筷來一客，無論你需要哪一味，通通下肚無所畏！

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