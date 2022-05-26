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最強轉運日！端午「7招」催財驅邪　助下半年運勢順遂

▲▼端午節將至，賣肉粽的店家加緊趕工。（圖／記者謝盛帆攝）

▲端午節是一整年中的最強轉運日。（圖／記者謝盛帆攝）

生活中心／綜合報導

端午連假即將到來，除了安排返鄉或宅在家吃粽子，也別忘了幫自己提升好運、擺脫厄運，因為農曆5月5日端午節，是一整年中陽氣最旺的日子，堪稱最強轉運日！《科技紫微網》教你「7招」催財驅邪，助你下半年更順遂！

第一招－午時水

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用途：能量開運

午時（上午11點到下午1點）是一天陽氣最盛的時辰，在端午節這一天的午時所盛裝的水稱為「極陽水」。想要取用午時水也不難，直接從家裡的水龍頭接取使用即可。用於沖澡，也可以儲放在噴霧瓶中，運勢低落的時候噴灑身上除霉運，據說能驅邪避凶、改運喔！

第二招－催財水

用途：招財運

催財水的做法相當簡單，只要在端午節正中午，也就是陽氣極旺的時候，將12枚硬幣放進午時水內煮開，即成為催財水。將催財水放入容器內，置放在正東方或西南方，這是替整間屋子增旺財運，屋簷下的每個人都能受惠。另外煮開的那12枚錢幣要可收好，因為這些硬幣是會招財的錢母呢！

第三招－門上插艾草、菖蒲

用途：添運避邪

艾草象徵納百福，也是一種治病的藥草。在氣溫飆高的端午節，正是疾病好發的時期，因此在門上插艾草，象徵祈求身體健康。艾草本身的特殊香味，可用來驅病、防蚊，還可以避邪。

第四招－艾煙除障

用途：淨化磁場、增好運

將乾燥的艾草放入乾淨的碗內點燃，在家中走一圈，讓燃燒後瀰漫的艾煙淨化全家的磁場。據說艾煙不只能驅蚊，也有藥效和改運的效果，尤其是上半年不順遂者，不妨試著在端午節運用艾煙來淨化磁場。

第五招－立蛋

用途：生財

準備一顆生雞蛋，在2022年流年財位方向(東北方)進行立蛋接財氣，立蛋成功的話，有助於活絡財氣，讓下半年財運旺旺來。

第六招－配戴五彩絲線

用途：健康加持

端午節當天在身上戴上五彩絲線，五彩絲線是由五種顏色組成的，顏色分別是青、白、紅、黑和黃色，代表陰陽五行的木、金、火、水、土，也象徵著東、西、南、北、中之五方神力加持，有健康長壽的寓意。

第七招－撒鹽米

用途：除厄運去晦氣

準備一些粗鹽以及生米，鹽跟米的比例為1：3，充分搖勻混合後，一部分裝入紅包袋內，隨身攜帶，可起到淨化保身效果；剩下的部分可進行「撒鹽米」，取一小撮從屋內往門、窗的外面拋出去，象徵消除不好的氣場。

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