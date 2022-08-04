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【廣編】七夕限定！「來一客電影院」聯手台北霞海城隍廟　加持效果UP

來一客攜台北霞海城隍廟推加持版「來一客電影院」（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／來一客提供

「來一客電影院」回來了！還在煩惱七夕要跟另一半或曖昧對象去哪嗎？這種心情，來一客都懂！作為愛情助攻MVP的來一客，不僅有「愛情筷來」的涵意，並於七夕前夕8/3～8/4推出限定「來一客電影院」。今年更首次至求姻緣超靈驗的台北霞海城隍廟旁舉辦，邀請月老蒞臨神助攻加持！想在生活中激起浪漫火花的情侶，或是曖昧關係中的男女，絕對不能錯過今年八月全台矚目的結緣聖地，一同感受「這一刻∞可能」！

「來一客電影院」從2018年起，為民眾打造獨一無二的七夕浪漫好去處，屢獲好評。今年「來一客電影院」首度在台北霞海城隍廟旁舉辦，想追求愛情的民眾在8/3～8/4活動的白天可先以「來一客加筷子」供品組拜月老，祈求愛情筷來，傍晚時分，再邀約曖昧對象到永樂市場外的「來一客電影院」，一邊品嚐七夕限定版來一客特調風味，一邊吹拂著大稻埕徐徐吹來的涼風，觀賞著美好的浪漫愛情電影，為兩人感情迅速加溫！

即日起上Accupass活動通報名，就有機會獲得來一客電影院的電影票，動雖為免費報名參加，但限量總是殘酷的，最後也提醒，出入公共場所還是要戴上口罩，並注意相關防疫規範，讓升溫的只有愛情，沒有疫情！
 

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