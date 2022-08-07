台南轉運好讚市集　觀光運輸振興活動圓滿成功

▲台南市政府為振興疫後觀光活動，特別在台南轉運站舉辦「台南轉運好讚」市集活動，市長黃偉哲、交通局長王銘德、觀光旅遊局長郭貞慧也到場與民同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為振興疫後觀光活動，7日特別在台南轉運站，舉辦「台南轉運好讚」市集活動，進駐場站的客運業者和欣客運也加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動，市長黃偉哲、交通局長王銘德、觀光旅遊局長郭貞慧也到場與民同樂，期許台南轉運觀光復甦。

市長黃偉哲表示，台南轉運站獨特的貨櫃組合風格造型、開放式空間設計，獲得國家卓越建設獎、建築園冶獎，以獨特的貨櫃組合風格、開放式空間設計，更榮獲WAF世界建築獎入圍肯定，是台南市最具代表性的交通運輸場站，7日在這裡舉辦台南轉運好讚市集活動也有很好的寓意，象徵著台南觀光產業在經歷2年疫情衝擊後，將從7日起開始轉運復甦。

市長黃偉哲指出，台南轉運站於2020年正式落成啟用，迄今已有325萬人利用，平均每月進出人次超過10萬人，台南轉運站不僅改善了周邊交通壅塞問題，更提供民眾舒適、現代化的候車環境與服務，同時也帶動地方經濟發展，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具至台南旅遊，振興疫後觀光。

交通局長王銘德表示，台南轉運站提供7條國道客運、22條市區客運路線轉乘，轉運站採科技化智慧管理，包括汽機車停車場車牌辨識出入場、APP繳納停車費、LINE@資訊查詢與推播、場站內AI人流監控與數據分析服務等，是大台南首座AI智慧運輸場站。

交通局長王銘德說，交通局與觀光旅遊局，邀請台南市文化觀光伴手禮產業發展協會共同舉辦市集活動，民眾拿著市長發送的市集振興券，購買在地知名愛玉、蛋糕、泡菜、零食、洋傘、蜂蜜、養生飲品等攤位，玩得不亦樂乎。

和欣客運也加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動，還招待10組鐵粉免費入住五星級酒店暢遊台南，為台南觀光復甦增添一份心力。