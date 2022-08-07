　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南轉運好讚市集　觀光運輸振興活動圓滿成功

▲台南市政府為振興疫後觀光活動，7日特別在台南轉運站，舉辦「台南轉運好讚」市集活動，市長黃偉哲、交通局長王銘德、觀光旅遊局長郭貞慧也到場與民同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為振興疫後觀光活動，特別在台南轉運站舉辦「台南轉運好讚」市集活動，市長黃偉哲、交通局長王銘德、觀光旅遊局長郭貞慧也到場與民同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為振興疫後觀光活動，7日特別在台南轉運站，舉辦「台南轉運好讚」市集活動，進駐場站的客運業者和欣客運也加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動，市長黃偉哲、交通局長王銘德、觀光旅遊局長郭貞慧也到場與民同樂，期許台南轉運觀光復甦。

市長黃偉哲表示，台南轉運站獨特的貨櫃組合風格造型、開放式空間設計，獲得國家卓越建設獎、建築園冶獎，以獨特的貨櫃組合風格、開放式空間設計，更榮獲WAF世界建築獎入圍肯定，是台南市最具代表性的交通運輸場站，7日在這裡舉辦台南轉運好讚市集活動也有很好的寓意，象徵著台南觀光產業在經歷2年疫情衝擊後，將從7日起開始轉運復甦。

▲台南市政府為振興疫後觀光活動，7日特別在台南轉運站，舉辦「台南轉運好讚」市集活動，市長黃偉哲、交通局長王銘德、觀光旅遊局長郭貞慧也到場與民同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南轉運站於2020年正式落成啟用，迄今已有325萬人利用，平均每月進出人次超過10萬人，台南轉運站不僅改善了周邊交通壅塞問題，更提供民眾舒適、現代化的候車環境與服務，同時也帶動地方經濟發展，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具至台南旅遊，振興疫後觀光。

交通局長王銘德表示，台南轉運站提供7條國道客運、22條市區客運路線轉乘，轉運站採科技化智慧管理，包括汽機車停車場車牌辨識出入場、APP繳納停車費、LINE@資訊查詢與推播、場站內AI人流監控與數據分析服務等，是大台南首座AI智慧運輸場站。

▲台南市政府為振興疫後觀光活動，7日特別在台南轉運站，舉辦「台南轉運好讚」市集活動，市長黃偉哲、交通局長王銘德、觀光旅遊局長郭貞慧也到場與民同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德說，交通局與觀光旅遊局，邀請台南市文化觀光伴手禮產業發展協會共同舉辦市集活動，民眾拿著市長發送的市集振興券，購買在地知名愛玉、蛋糕、泡菜、零食、洋傘、蜂蜜、養生飲品等攤位，玩得不亦樂乎。

和欣客運也加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動，還招待10組鐵粉免費入住五星級酒店暢遊台南，為台南觀光復甦增添一份心力。

ET快訊
快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆　多人落海！
快訊／台中死亡車禍！　機車騎士闖紅燈遭撞死
玉山青蛇媽媽遭輾「爆卵癱柏油」　未孵化寶寶慘死
孫安佐持槍直播「台灣人什麼時候變塑膠了啦」
歌王接6陸綜收入暴增！老婆瞞他買9千萬豪宅「列個人名下」
軍事迷記錄到疑「民航機師嗆共軍」！　音檔內容曝
怕被台海危機波及！　菲律賓急擬從台撤僑計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南打火兄弟中元普渡以功代金　募白米物資幫助社會弱勢團體

台南轉運好讚市集　觀光運輸振興活動圓滿成功

憶曲來台東　壓軸場于台煙、殷正洋等歌手熱烈開唱

楠梓產業園區動土！完成半導體S廊帶關鍵拼圖　兆元科技產業聚落將成形

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典　展出台南消防彩繪燈籠

台南做工行善團　修屋做公益另類歡度父親節

最美星空音樂會「尚武濱海公園」首場演出　十鼓擊樂團磅礴登場

台南水道博物館停車場架滿太陽能板　等同1.5座台南公園吸碳量

花蓮豐年祭輪番上陣　徐榛蔚單日走訪14個部落與族人歡慶豐收

台南歸仁釋迦節熱鬧登場　黃偉哲歡迎相揪來吃釋迦

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

台南打火兄弟中元普渡以功代金　募白米物資幫助社會弱勢團體

台南轉運好讚市集　觀光運輸振興活動圓滿成功

憶曲來台東　壓軸場于台煙、殷正洋等歌手熱烈開唱

楠梓產業園區動土！完成半導體S廊帶關鍵拼圖　兆元科技產業聚落將成形

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典　展出台南消防彩繪燈籠

台南做工行善團　修屋做公益另類歡度父親節

最美星空音樂會「尚武濱海公園」首場演出　十鼓擊樂團磅礴登場

台南水道博物館停車場架滿太陽能板　等同1.5座台南公園吸碳量

花蓮豐年祭輪番上陣　徐榛蔚單日走訪14個部落與族人歡慶豐收

台南歸仁釋迦節熱鬧登場　黃偉哲歡迎相揪來吃釋迦

香港爆多起瘧疾境外移入！近60人住院

屏東輕航機墜毀溪床父子雙亡　飛機主人曝「20分鐘聯繫不上」

張育成高中就是強投豪打　朱俊祥見同窗登板笑了：好奇怪喔

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆「多人落海」！海巡緊急出動馳援

回家後發現冷氣開著　軟爛貓「手扶遙控器」躺床睡翻肚：涼快啦～

和欣客運「超額神祕豪禮」揭曉　注意是不是幸運兒！

外資本周買賣超前10名揭曉　回補聯電逾6.2萬張

180cm陽光哥急傳訊「互相了解一下」　熟悉1幕惹火他：拎北男的

在玻璃萬花筒下品酒　視覺享受的加州酒莊全景亭

從常被當掉到首位高中女教師化學博士　她嘆曾像飛鳥被養在陸上

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

地方熱門新聞

男模帥哥甜言蜜語騙很大

台南水道博物館停車場架滿太陽能板

雲縣斥資500萬打造虎尾鐵橋光環境

礦山藝術季「鎏金時尚夜」　跨界閃耀山城

即／嘉義休旅車「翻落30米邊坡」　3人受困

台南酒駕事故降21.4％叫防制成效不彰？

入主信義區！史上最大社宅招租

雜草火警不斷　彰消防員頂大太陽奔命

楠梓產業園區兆元科技產業聚落成形

台南歸仁釋迦節熱鬧登場

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出

台南後壁嘉南大圳驚見男浮屍！

林書豪觀光地圖　吃肉圓逛祖厝

姐姐謝金燕8/6大鵬灣陪你狂歡

更多熱門

相關新聞

國內玩2年　人造景點「像複製貼上」他搖頭

國內玩2年　人造景點「像複製貼上」他搖頭

「這兩年因為不能出國的關係，放假就是到台灣各地走走。」有網友分享國旅心得，大誇花東風景很漂亮，不管去幾次都不會膩，可一旦撇除自然景觀，他發現人造景點都很像，「從南到北幾乎都是同一種模式複製貼上，重複性質高、了無新意，周邊也缺乏整合」，不禁問卦「認真問，台灣的觀光還有救嗎？」

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出

修屋做公益另類歡度父親節

修屋做公益另類歡度父親節

台南水道博物館停車場架滿太陽能板

台南水道博物館停車場架滿太陽能板

衝劍潭逛市集！文創、胖卡還有表演

衝劍潭逛市集！文創、胖卡還有表演

關鍵字：

台南轉運市集觀光運輸振興

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面