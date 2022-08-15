板橋人撿到100萬現金連2件　拾金不昧送警局…失主驚喜領回

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區海山警分局連續7、8月接獲2起民眾拾獲百萬現金案；7月間，一家麵店老闆娘在店內發現客人遺留下來的100萬元現金；另一件是8月間，一名婦人在路旁機車坐墊上撿到一袋百萬現金，均交給警方處理，經調查循線找到2名失主，順利返還。

▲劉男吃麵將裝有百萬現金的紅色紙袋遺留店內，老闆娘拾金不昧拿錢報警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，7月30日晚間，板橋區雙十路上的麵店黃姓老闆娘，發現店內椅子上有一只裝有多疊千元大鈔的現金袋，警方獲報到場清點，共計100萬元，經調閱店內監視器，掌握失主外觀特徵。翌日，從事裝潢工作的劉姓男子行色匆匆到愛出所報案，指稱自己遺失100萬工程款，請求協助，警方比對麵店監視器影片，確定現金失主就是劉男，順利返還。

▼老闆娘拾金不昧拿錢報警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到不到幾天，8月5日凌晨，一名彭姓婦人早起外出運動，在板橋區介壽路上機車坐墊上，發現一只牛皮紙袋，打開一看裝有數疊千元鈔，經報案清點共100萬元；遺失現金的林姓女子當天下午到派出所報案，看到自己因太累糊塗遺失的現金，喜出望外，還包了大紅包要感謝拾獲的彭婦，但彭婦婉拒「只是舉手之勞」。

▼劉男拿回遺失的百萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

海山警分局分局長周振安呼籲，民眾若於路上拾得他人遺失之物品，應迅速拿至派出所交由警方受理，出門時也應隨時注意隨身物品，切勿因一時疏忽而損失重要的財物；此次轄區派出所於兩個月內接連拾獲鉅款，都要歸功於熱心民眾拾金不昧，將鉅款交由警方受理保管，才能順利讓遺失人將鉅款領回家。

▼彭婦（右）在路旁機車撿到百萬元，失主林女（左）拿紅包要感謝婦人 。（圖／記者陳以昇翻攝）