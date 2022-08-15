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宣昶有打傷砰砰阿峰拒300萬和解　律師曝：他是被掏空的富二代

記者黃哲民／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子、宣捷生技公司負責人宣昶有，去年找兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問自己可活幾歲，但他不滿問事結果，涉砸神像又傷人，被起訴傷害等罪嫌，台北地院今開庭訊問雙方和解進度，宣昶有說對方開價300多萬元，他願給10萬元「社會觀感應該不會覺得我小氣」，辯護律師補充宣昶有雖是富二代，已被前妻掏空，和解金額還得拜託別人。

▲▼聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，因涉打傷兼差算命的藝人砰砰阿峰吳勇峰夫妻被訴，到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有（右前），因涉打傷兼差算命的藝人砰砰阿峰吳勇峰夫妻被訴，到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

今天下午本案第2度開庭，法官訊問雙方和解進度，得知雙方願意捐錢做公益和解，但談不攏該捐給哪個公益團體，法官表示訝異，直言從沒遇過這種狀況。宣昶有的辯護律師答稱，因對方要求300多萬元，超出一般傷害、毀損案件，也超出本案受損範圍。

辯護律師指出，本案雖有受傷事實，但未達住院或器官功能受毀敗程度，所以對方所提和解金額太高。法官表明盡力促成雙方和解，目的是節省漫長訴訟程序，但案件不能一直擺著不處理，問宣昶有自己有沒有想法。

宣昶有反問法官：「我可以提出方案嗎？」他表示願給10萬元，「社會觀感應該不會覺得我小氣」，他原先聽吳男說在大學籃球隊做心理諮商，所以他願每年捐10萬、連續捐10年，結果對方卻改成要捐給排球隊，金額也變成300多萬元，「如果跟我談的人溫柔善良，為了社會跟善良初衷，我會願意」。

法官詢問是否如先前連續捐10年，宣昶有答稱「我不捐了，因為對方不善良」，法官苦口婆心勸導若變成意氣之爭無助於解決問題，要宣昶有「先不要指責對方」，法官表示300萬不是小數字，能理解吳男此舉有警惕用意，若因本案而使弱勢團體有機會獲得幫助，會比全案硬梆梆審理到最後，來得好得多。

辯護律師緩頰表示，希望和解金額能符合行情，其次，宣昶有雖是富二代，可是已被前妻掏空，所以最後談定的和解金，宣昶有還得去拜託別人，他自己沒有能力。

吳男和妻子今沒出庭，委任律師到場強調和解金都會捐做公益，因台灣比較支持籃球，所以想改捐給比較弱勢、欠缺贊助的團體。吳男的律師表示，先前一直以為雙方歧見是捐籃球還是捐排球，沒想到宣昶有是認為金額過高，但金額可以再談。

宣昶有表示願再試行和解，並加碼願每年捐5萬、連續付10年，法官要宣昶有自行跟吳男商談，下次訂於今年9月19下午再開庭。宣昶有開完庭笑笑不受訪，由貼身保鏢及同案2名被告高姓、吳姓男子護送他搭車離開。

本案源於宣昶有（46歲）去年（2021年）2月23日深夜11點多，和高男到吳男家裡的神壇問自己的陽壽，吳男拗不過，只好如宣昶有所願，但他說出的數字激怒宣昶有嫌太少，宣昶有涉與高男動手砸神像，並打傷吳妻頭部與背部。

事後高男另找吳男和1名羅姓少男於去年3月16日晚間6點多，到吳男住處外追打吳男噴辣椒水，造成吳男左眼發炎、右肩挫傷，羅男到案被移送少年法庭審理，宣昶有到案不認罪。吳男在個人臉書PO文描述事件過程，至於他算出宣昶有的陽壽，因涉及個人隱私，用「？？」略過。

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