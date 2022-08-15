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台南豪大雨南區路面突塌陷！　轎車右前輪卡死動彈不得

記者林悅／台南報導

南區氣象中心下午發布台南市豪大雨即時訊息，24小時累積雨量可能達80毫米以上，有1部紅色車子於下午4時30分許，行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時在停等紅燈時，路口路面突出現塌陷，車子右前輪整個陷入凹洞中動彈不得，市警六分局警方據報派員在場管制交通，並通報市府工務局派員查處中。

▲台南市市區下午下起豪雨，有1部紅色車子行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時在停等紅燈時，路口路面突出現塌陷，車子右前輪整個陷入凹洞中動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市市區下午下起豪雨，有1部紅色車子行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時在停等紅燈時，路口路面突出現塌陷，車子右前輪整個陷入凹洞中動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市市區下午下起豪雨，有1部紅色車子行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時在停等紅燈時，路口路面突出現塌陷，車子右前輪整個陷入凹洞中動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）台南豪大雨南區路面突塌陷　轎車右前輪沒入動彈不得

據了解，15日下午台南市區下起豪雨，在下午4時30分許，有1部紅色自小客車沿健康路二段行駛到金華路二段路口時適遇紅燈，車主即停車停等紅燈，此時其右前輪路面突然下陷，車輪整個陷入凹洞內動彈不得，車主嚇一跳馬上報案。

▲台南市市區下午下起豪雨，有1部紅色車子行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時在停等紅燈時，路口路面突出現塌陷，車子右前輪整個陷入凹洞中動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局金華所據報，派員到場管制交通，並通報市府工務局等相關單位派員查處。

▲台南市市區下午下起豪雨，有1部紅色車子行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時在停等紅燈時，路口路面突出現塌陷，車子右前輪整個陷入凹洞中動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於地面塌陷可能是路基流失所致，路面下有管線與涵箱，分屬工務局及水利局的權責，因道路是工務局所轄業務，目前先由工務局查處，工務局表示將請吊車先將陷困的車輛吊離，而後再進行開挖，以釐清路面塌陷的原因及相關責任，並進一步搶修中。

▲台南市市區下午下起豪雨，有1部紅色車子行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時在停等紅燈時，路口路面突出現塌陷，車子右前輪整個陷入凹洞中動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

幸好塌陷的地點位在內車道，且是在停等紅燈的時候車輪陷下去，否則一旦在車輛行駛中發生，後果不堪設想。目前車輛已由堆高機協助鏟起移置路邊安全處所，正由市府工務單位查處搶修中。

▲市府成立前進指揮所，水利局進行箱涵檢視，工務局以乾拌水泥回填，並分層碾壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲市府成立前進指揮所，水利局進行箱涵檢視，工務局以乾拌水泥回填，並分層碾壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市府成立前進指揮所，水利局進行箱涵檢視，工務局以乾拌水泥回填，並分層碾壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市水利局指出，8月15日下午約4時30分左右，車輛行經南區健康路與金華路口停等紅燈時，路面出現塌陷，市府接獲通報後立即抵達現場勘查並成立前進指揮所，由副秘書長邱忠川主持，並動員進行搶修。水利局表示，市府獲報後立即動員工務局、自來水公司、警察局、水利局等單位進駐前進指揮所，並調派搶修搶險廠商抵達現場進行搶修，也設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，以提醒用路人安全，為加速修復速度，工務局持續進行夜間施工中，預計15日晚上11時完成瀝青鋪設。

▲市府成立前進指揮所，水利局進行箱涵檢視，工務局以乾拌水泥回填，並分層碾壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市府成立前進指揮所，水利局進行箱涵檢視，工務局以乾拌水泥回填，並分層碾壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲市府成立前進指揮所，水利局進行箱涵檢視，工務局以乾拌水泥回填，並分層碾壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局接續說明，下陷車輛已於通報後吊起並送至保養廠，現場經開挖後發現有一處冒水，為確認塌陷原因，水利局已派員進入箱涵內部檢修，除此之外，工務局亦請廠商用乾拌水泥回填並分層碾壓，確保道路品質，也提醒市民朋友，該路段施工期間道路減縮，請用路人盡量避開該路段或繞道行駛，以維施工及行車安全。在工務局等相關單位搶修下，已於深夜10時35分許完成路面鋪設，預計12時通車。（更新於23時21分，補充市府各單位搶修情況）

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