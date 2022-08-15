快訊／人口販子真的藏在泰國返台9人中　桃檢當庭逮捕1人聲押

記者楊熾興／桃園報導

泰國移民局依據我國所提供已經報案的被害人名單，14日在泰國蘇旺納普機場成功攔截到12名國人自柬埔寨入境泰國，準備轉往他處，且疑似有人口販運之被害人，其中9名經勸導自願回台，桃園地檢署立即指派林郁芬檢察官指揮偵辦。其中8名初步認定為受詐騙出國之被害人，另1名何姓男子被告涉嫌意圖營利詐騙使人出國、販運人口，組織犯罪等3罪嫌，予以當庭逮捕並聲請羈押。

▲9名國人14日被順利救回台灣，但15日有1人因涉及販運人口遭聲押。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

9名回台者經檢察官林郁芬於今日訊問後，其中8名經鑑別初步認定為受詐騙出國之被害人，但其中1名何姓男子則被認為涉犯刑法第297條意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與組織、人口販運防制法第32條第1項以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲請羈押。針對此類案件，桃園地檢署將從嚴從速偵辧。

為保障國人生命身體自由安全，桃園地檢署針對國人遭詐騙案件，將從嚴從速偵辦，並呼籲國人近來因求職遭詐騙集團誘騙至東南亞例如柬埔塞等情事層出不窮，民眾面對 海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。

