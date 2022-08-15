台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

▲台東縣今新增121確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣15日新增121位確診者，110名民眾戶籍或居住地分在台東、11名為外縣市醫院通報，累計確診個案44618人、居隔者713人。另針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/14下午16點為止，住院收治人數為24、加強版集中檢疫所為34人、居家照護現管人數有1232人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有1養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中，本日無確診。

衛生局說明，依中央近期公布的數據顯示，有87%的嬰幼兒重症個案是沒有接種過任何1劑疫苗，為讓家長不需為了帶小孩接種疫苗請假，台東縣自15日起至9/4止，各鄉鎮衛生所每週將加開1場夜間兒童(出生滿6個月至未滿12歲)接種場次，衛生局提醒民眾注意以下事項，(1)目前6個月以上至4歲(未滿5歲)嬰幼兒可接種疫苗廠牌"只有"莫德納疫苗，(2)二劑疫苗接種時間應間隔4-8週，(3)如曾經確診新冠肺炎，自發病日起至少間隔3個月再接種疫苗，為保護家中兒童避免感染Covid-19造成中重症情形，請儘快完成接種才是有效方法。如疫苗查詢各疫苗接種場次請至台東縣衛生局官網查詢https://tinyurl.com/5n7fceuk。