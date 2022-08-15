東海岸大地藝術節8月場次　月光･海音樂會2天吸客7500人

▲月光･海音樂會，累計吸引7,500名遊客參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「2022東海岸大地藝術節」，8月13至14日舉辦2場次月光･海音樂會，累計吸引7,500名遊客一起享受暑假溫柔夜晚的音樂饗宴。



8月13日以「島洋婆娑」為主題，由新生代樂團《芒果醬》，以瘋狂並極具視覺、聽覺衝擊的表演，炒熱現場氣氛；接下來的表演者團隊是由先前 「你的月光海舞台」活動徵選出的優勝團隊Indigenous Taiwan、馬曉安、徹摩與Legendary，分別以現代街舞結合原民樂曲、泰雅族的清新柔美女聲、Full Band的形式的排灣族語創作歌曲，帶給現場觀眾精彩多元的表演，而在徹摩深情的歌聲中，月亮伴著美麗的光暈緩緩從海平面升起，月光灑落在海面上，讓全場觀眾興奮的拿起手機拍下這難得的畫面。音樂會壓軸則由金曲歌王王宏恩，以強大的舞台魅力讓現場觀眾氣氛帶到最高潮，所有觀眾隨著歌曲節奏搖擺舞動，安可聲不斷。



而8月14日以「眾島琴音」為主題，首先仍由「你的月光海舞台」活動徵選出的優勝團隊Ruby Pan 潘子爵融合爵士樂團及姚宇謙Lowking登場表演。潘子爵融合爵士樂團強烈獨具風格的音樂，以及Lowking 姚宇謙R&B輕鬆節奏與獨特的唱腔，讓現場充滿隨興自由的氣氛。緊接著登場的毛恩足與「AHA Taiwan 夏威夷藝術舞集」，則以Hula結合布農族戰舞元素打造獨具特色的演出；巴賴則以渾厚的嗓音、澎湃的感情，唱出東海岸的生活也同時唱出音樂會的主角-月亮。最後重頭戲由原本開幕的大來賓-桑布伊，帶領部落青年一起唱回來。桑布伊以一貫部落幽默讓現場觀眾笑開懷，老靈魂的嗓音也唱進許多人的心靈深處，最後在全場合唱及牽手跳舞的高潮下結束，並一起期待9月份的月光海音樂會。



全台最Chill的月光·海音樂會仍吸引無數鐵粉前來參加，創藝市集無論是文創商品或美食攤位，都擠滿排隊購買人潮，遊客來自全台，甚至還有許多來自國外的朋友參加，除家人親友結伴，也有旅行社團體旅遊，更有民眾扶老攜幼、帶著毛小孩來參加，甚至有騎著電動輔助輪椅車車友們，繼上次參加售票場深受感動後，從台灣各地呼朋引伴再度參加8月音樂會，也表示現場無障礙設施完善。而連2天的創藝市集「你加就是我佳」的優良攤友比賽，經過專業委員及現場民眾票選，飲食類由親山農場、Tapayaw Tribe Grill煙燻烤肉、小儀小米甜甜圈獲得優選；非飲食類則由蘭調織女工作室、美好歲月、小斗宅手作獲選；而9月場次創藝市集亦正持續招募中，報名至8月19日截止，有興趣的攤友們，趕快報名以免向隅！



接下來9月最終3場次的月光海音樂會，將在中秋連假，以「島國熱浪」與「島洋眾樂」及「眾島之洋」為主題，9月10日邀請張連昌薩克斯風樂團與吳誠文教授、無獨有偶劇團、晨曦光廊、鄭宜農、300ss音樂劇場；而9月11日場邀請薛詒丹、謝銘祐、生祥樂隊、幽法；最終場9月12日場邀請Mafana、Jérôme Chassagnard、盧靜子、Suming 舒米恩帶來精采演出。