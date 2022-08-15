兒童未打疫苗染疫併MIS-C機率高　南投縣籲家長速帶孩子接種

▲南投縣政府呼籲家長趁暑期速帶孩子施打疫苗，避免染疫後併發MIS-C等重症。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

針對COVID-19病毒疫情詭譎多變，南投縣長林明溱今於縣務會議呼籲民眾仍應加強自主防疫。特別是依中央流行疫情指揮中心建議儘速施打疫苗：家中成員若有0至19歲之幼童及青少年，家長可趁著暑假期間讓孩子前往鄰近醫院及診所接種疫苗，提升保護力，降低開學後的染疫風險。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至8月8日前，全國12歲以下兒童確定病例約66萬5000人，中症325例佔0.05%，重症155例佔0.02%，而重症中有25例死亡，死亡率達到16.1%。

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縣府衛生局長陳南松指出，國內兒童確診個案中因多數人未施打疫苗，導致併發MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）機率高，確診後2至6週會發生，主要症狀為發燒、合併有2個以上器官系統出現症狀，最常見是腸胃道症狀腹瀉、嘔吐的現象；黏膜系統包括皮膚疹子，眼睛充血；腦部中樞神經系統，出現頭暈、暫時性神智變化，心臟、肝臟都可能會發生症狀。

陳南松說，接種新冠疫苗可減少MIS-C發生率、增加保護力達9成以上；依據疫苗臨床試驗結果顯示，滿6個月至未滿5歲之幼兒完整接種3劑BNT，滿6個月至未滿6歲之幼兒接種2劑莫德納，都可大幅降低新冠肺炎感染風險，或感染後住院、造成重症（腦炎、MIS-C）及死亡風險。

衛生局表示，因BA.5變異株本土病例有增加趨勢，9至10月間可能再引發新一波疫情；第四輪家用快篩實名制已於今天正式開賣，且每次可購買2份、10劑；第三輪0至6歲學齡前幼兒免費領取1份、5劑快篩試劑也同步開放領取，建議民眾可評估家中成員人數及需求，提早準備防疫物資，如口罩、快篩試劑及生活用品，以備不時之需。

南投縣COVID-19疫苗接種醫療院所名冊連結：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gDrk7p-hr-7u9tQytldimuXLQ855Hpsf43ltb9kDvnM/edit?usp=sharing