馬蘭榮家非營利幼兒園　「小鯨鯊」開學囉

▲馬蘭榮家設置非營利幼兒園「小鯨鯊」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國軍退除役官兵輔導委員會為了貫徹「0-6歲國家一起養」的育兒政策，落實行政院我國少子女化對策計畫，責成所屬馬蘭榮家響應擴大公共化教保服務，協助台東地區年輕夫妻育兒負擔與教養工作，設立職場托育機構，成立「小鯨鯊」非營利幼兒園。

輔導會主委表示，配合政府推動擴大公共化教保服務政策，輔導會積極配合於所屬各機關設置非營利幼兒園。近年輔導會也鼓勵各榮家推動家庭化、社會化及專業化服務，期擴大服務層面、提昇服務照顧品質。

承辦幼兒園的李園長表示，為讓家長及孩子更了解幼兒園環境及教學規劃，在暑假期間除了舉辦多次學習區體驗活動，也規劃辦理多場家庭參觀日，讓家長及孩子一起探索、同歡。未來在課程設計上將以孩子興趣為學習本位，透過混齡方式互動學習，提供不同年齡的幼兒不同層次的挑戰。

馬蘭榮家主任楊建和表示，幼兒園是利用現有建物調整而成，委託專業的幼教單位承辦，開設2班招收3-5歲適齡幼兒以及2-3歲的幼幼班，在教學設計上融入「老幼共學、世代共榮」理念，讓榮家長輩及孩童們有更多相互學習的機會。未來持續以「溫馨如親家庭化」、「開放共榮社會化」、「照顧服務專業化」為方向，讓住民長輩在榮家生活，有回家的感受，開放榮家環境與資源共享，推動老幼共融，並強化專業人員教育訓練，建立優質專業品牌形象。