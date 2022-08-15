　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東廢校活化變身長照中心　打造全國最健康高齡友善城市

▲台東廢校活化變身長照中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東廢校活化變身長照中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決台東縣高齡人口逐年增加的各種長期照顧需求，台東縣政府活化廢校閒置校舍空間變身為地區長照中心，縣長饒慶鈴希望提供在地、因族因地制宜的照顧服務，從健康維護及生活照顧等面向推動老人福利服務，展開綿密的守護網，打造全國最健康高齡友善城市。

饒慶鈴指出，台東縣16個鄉鎮市中有15個屬原住民族地區，而原住民地區公有建築用地本就稀少，且開發利用依法需經部落族人諮商同意，為了加速行政作業，縣府團隊針對因學生人數減少而裁併廢校之閒置校舍空間，活化再利用變身成為地區長照中心。

其中，全縣老化指數最高的長濱鄉（398％），衛生局自105年起歷經跨局處協調與多次部落溝通說明，終於成功將閒置校舍忠勇國小翻轉為全新型長照綜合式服務中心，為全國第1座將整個校園整體規劃並提供適合長者使用的服務場域，內部設置日照中心、臨托、失智據點、社區復健、老人送餐及社區共用之教育學習中心等多面向的照護服務。並且再次將運轉成功經驗複製在東河鄉隆昌國小上，除傳承原有的服務，更與鄉公所合作將操場規畫為老幼共用槌球塲，供社區民眾使用，與地方、部落共創合作雙贏。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

嘉義佛心雞排只要45元！　「進貨成本」每斤130元

台南一建設獲市民認可

高雄工地周邊塌陷　8戶成危樓須拆

八里城市沙雕展登場！16座異國沙雕超吸睛

創出11億產值　紅面鴨FUN暑假10週年落幕

基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

基隆水情吃緊　林右昌赴新北視察貢寮壩

鄭運鵬戰桃園　賴香伶批他不接地氣

黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

雲嘉南分署職場互助教保中心啓用

台東首位全國十大傑出青年參選鄉長

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場

台南藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東廢校活化變身長照中心

更多熱門

相關新聞

東海岸大地藝術節8月場次2天吸客7500人

東海岸大地藝術節8月場次2天吸客7500人

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「2022東海岸大地藝術節」，8月13至14日舉辦2場次月光･海音樂會，累計吸引7,500名遊客一起享受暑假溫柔夜晚的音樂饗宴。

台東+174　1例本土病例確診死亡個案

台東+174　1例本土病例確診死亡個案

台東最美星空音樂會　純淨美聲點亮海端星空

台東最美星空音樂會　純淨美聲點亮海端星空

南迴公路自撞！衝電桿翻180度　5人全掛彩

南迴公路自撞！衝電桿翻180度　5人全掛彩

台東新增232例！累計確診4萬4338人

台東新增232例！累計確診4萬4338人

關鍵字：

長照中心 長濱 台東

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面