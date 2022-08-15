台東廢校活化變身長照中心　打造全國最健康高齡友善城市

▲台東廢校活化變身長照中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決台東縣高齡人口逐年增加的各種長期照顧需求，台東縣政府活化廢校閒置校舍空間變身為地區長照中心，縣長饒慶鈴希望提供在地、因族因地制宜的照顧服務，從健康維護及生活照顧等面向推動老人福利服務，展開綿密的守護網，打造全國最健康高齡友善城市。

饒慶鈴指出，台東縣16個鄉鎮市中有15個屬原住民族地區，而原住民地區公有建築用地本就稀少，且開發利用依法需經部落族人諮商同意，為了加速行政作業，縣府團隊針對因學生人數減少而裁併廢校之閒置校舍空間，活化再利用變身成為地區長照中心。

其中，全縣老化指數最高的長濱鄉（398％），衛生局自105年起歷經跨局處協調與多次部落溝通說明，終於成功將閒置校舍忠勇國小翻轉為全新型長照綜合式服務中心，為全國第1座將整個校園整體規劃並提供適合長者使用的服務場域，內部設置日照中心、臨托、失智據點、社區復健、老人送餐及社區共用之教育學習中心等多面向的照護服務。並且再次將運轉成功經驗複製在東河鄉隆昌國小上，除傳承原有的服務，更與鄉公所合作將操場規畫為老幼共用槌球塲，供社區民眾使用，與地方、部落共創合作雙贏。