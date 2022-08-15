快訊／本土15596「5縣市破千例」新北3084最多！　確診分佈曝

針對COVID-19病毒疫情詭譎多變，南投縣長林明溱今於縣務會議呼籲民眾仍應加強自主防疫。特別是依中央流行疫情指揮中心建議儘速施打疫苗：家中成員若有0至19歲之幼童及青少年，家長可趁著暑假期間讓孩子前往鄰近醫院及診所接種疫苗，提升保護力，降低開學後的染疫風險。