快訊／本土15596「5縣市破千例」新北3084最多！　確診分佈曝

記者許展溢／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（15日）公布本土新增15596例、境外196例，及死亡22例，本土染疫部分，以新北3084最多，其次為桃園1973、台中1897、台北1789、高雄1286和台南971。
▲本土今新增15596例。（圖／記者李毓康攝）
指揮中心表示，今日新增之15,596例本土病例，為7,310例男性、8,284例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,084例)、桃園市(1,973例)、臺中市(1,897例)、臺北市(1,789例)、高雄市(1,286例)、臺南市(971例)、彰化縣(686例)、苗栗縣(521例)、新竹縣(494例)、新竹市(362例)、雲林縣(361例)、宜蘭縣(352例)、屏東縣(348例)、花蓮縣(274例)、南投縣(267例)、嘉義縣(227例)、基隆市(227例)、金門縣(126例)、嘉義市(126例)、臺東縣(121例)、澎湖縣(97例)、連江縣(7例)。
▲指揮中心公布8/15新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為17例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月1日至8月12日，死亡日期介於7月16日至8月12日。
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