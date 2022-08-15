台中驚爆幼兒園猥褻！女童驚曝男助教「尿尿的地方碰我的奶奶」

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中幼兒園驚爆女童遭猥褻！一名家長在市議員羅廷瑋陪同下召開記者會，指稱太平一家幼兒園疑似發生園內男助教對5歲女童性侵、猥褻等事件。一名5歲劉姓女童的媽媽發現孩子身上有瘀傷，懷疑女童被毆打，加上抗拒上學，遂向園方協調退園。但事後母親發現女童行為異常，8月帶女童去心理諮商，女童才說出自己被一名陳姓男助教觸碰胸部、下體，甚至用硬硬的下體碰觸她，甚至說自己才是女童爸爸，威脅不准女童說出去。女童母親聽完嚇壞，趕緊報警，並向市議員陳情。

▲台中幼兒園驚爆猥褻案，家長在市議員羅廷瑋陪同下，指控幼兒園助教涉嫌性侵、猥褻女童。（圖／記者許權毅攝）



羅廷瑋表示，家長初期以為只是體罰導致孩子不想要去上課，所以將孩子轉學，但家屬發現孩子行為不太正常，與孩子深談，結果發現幼稚園的男助教怪異行為，並在第一時間跟園方反應，沒想到園方態度消極，並且說都是小孩子亂說話說謊等。

記者會上也公布錄音檔、驗傷單等，根據女童描述，男助教說自己愛女童並要與女童結婚；告訴女童自己才是女童的爸爸，要女童聽話，不可以對外說；而女童也表示，「看過男助教尿尿地方，並且男助教用硬硬的尿尿地方觸碰她的奶奶」、「碰到胸部後還有尿尿出來很臭」等。

▲台中幼兒園驚爆猥褻案，園方出面說明。（圖／民眾提供）



台中市教育局表示，家長表示7月初發現幼生腋下紅腫，經向班級老師反映未果，家長已選擇於7月7日離園，並針對退費金額曾向幼兒園提出異議，8月3日至4日也向教育局陳情退費及疑似兒虐問題，家長也向太平派出所報案。教育局與家防中心介入調查發現疑有性侵情況，正嚴加調查中。

園方則表示，疑似涉嫌性侵的男助教已自6月中過後就請假，未到園上班，也強調男助教平時難有機會跟孩子獨處，頂多就是幫忙送通知單、物品到各班，且幼兒園是開放空間，孩子在哪裡老師都看得到，整件事情都還有待釐清，一切配合調查。