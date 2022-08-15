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「尿尿出來臭哞哞」台中女童疑遭猥褻音檔曝　園長：沒聽說過

記者許權毅／台中報導

台中太平某幼兒園驚傳女童遭猥褻案，5歲女童家長6月20日發現孩子身上出現瘀傷，加上孩子抗拒去上學，懷疑女童遭到毆打，不料8月帶女童去諮商，問出關鍵一句「是不是在玩？」才讓女童鬆口說出遭觸碰下體、胸部一事。女童媽媽在議員羅廷瑋陪同下公布錄音檔，表示女童說會被脫光毆打，女童更自述「看過陳姓男助教尿尿地方，用硬硬的尿尿地方觸碰她的奶奶，還有尿尿出來臭哞哞」。對此該幼兒園園長表示「沒有這件事情，目前一切交給檢警調查」。

▲▼台中一名家長出面控訴，孩子遭到幼兒園助教性猥褻。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中一名家長出面控訴，孩子遭到幼兒園助教性猥褻，起初還以為是遭到虐待，不料8月帶孩子做心理諮商，孩子驚吐遭到性猥褻。（圖／記者許權毅拍攝）

羅廷瑋表示，家長初期以為只是體罰導致孩子不想去上課，所以將孩子轉學，但家長發現孩子行為不太正常，與孩子深談，結果發現幼稚園的陳姓男助教怪異行為，並在第一時間跟園方反應，沒想到園方態度消極，並且說都是小孩子亂說話說謊等，8月帶著孩子去心理諮商才知道事情不只施虐，還疑似有性猥褻。

▲▼台中一名家長出面控訴，孩子遭到幼兒園助教性猥褻。（圖／記者許權毅拍攝）

▲家長7月先到警局報案傷害並驗傷，不料後續才得知女童不只是被毆打，還遭到性猥褻。（圖／記者許權毅拍攝）

記者會上女童媽媽拿出詢問女童的錄音檔，表示自己得知後幾近崩潰，甚至無法呼吸難以想像孩子如何度過上課時間。根據變音音檔內容，女童被問為什麼不說，才說出是「XX哥哥（意指陳姓男助教）說不能說」，男助教還跟女童說自己才是爸爸，並且等女童國中以後要娶她，並且生下一男一女的小孩。

▲▼台中一名家長出面控訴，孩子遭到幼兒園助教性猥褻。（圖／記者許權毅拍攝）

▲議員羅廷瑋與家長現場播放女童與諮商師的對談音檔。（圖／記者許權毅拍攝）

女童接著被內容回答，「看過男助教尿尿地方，並且男助教用硬硬的尿尿地方觸碰她的奶奶」、「碰到胸部後還有尿尿出來臭哞哞」等，女童母親表示因為事隔已2個月才知道遭到性猥褻，驗傷有驗到陰部肉緣疑似有擦傷，處女膜完整，不過時間較久不能確定為證據，目前僅有女童自述錄音檔。

羅廷瑋表示，一個5歲女童難以羅織故事，更何況提到眾多女童年紀尚難以理解的名詞，並且當場跟家長一同打給園長對峙，園長表示「毆打一事」7月中已經有到警局做筆錄，相關情事皆是從警方得知，從來沒聽過家長反應過，有登門拜訪過想了解狀況，但對方沒有開門，後續都是透過警方才知道家長說法，後來女童爸爸有口頭向園長說「沒事了，不會舉報」但就不會繼續來上課。

▲台中幼兒園驚爆猥褻案，園長出面駁斥有此事，並表示一切交給檢警。（圖／民眾提供）

至於女童遭到性猥褻一事，園長表示「因為沒有這些事，沒聽說過」，陳姓助教6月以前為一般職員，皆是一般正常上下班無異狀，陳姓助教也向園長說自己較喜歡管理職，不常接觸小朋友，目前全案交給檢警單位調查。

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