美參眾議員訪台　陸媒：解放軍可能組織「強有力軍事反制」

▲美參議員馬基率團訪台。（圖／外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日晚間率參眾議員團抵台展開訪問。對此，有陸媒報導指出，解放軍東部戰區可能在美國參議員訪台期間，於台島周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。

根據陸媒《海峽之聲》14日的報導，「中國軍隊有關人士透露，針對美參議員率團竄台，東部戰區可能在其竄台期間在台島周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。」

▼解放軍軍演。（圖／CFP）

據AIT（美國在台協會）指出，隨馬基一同訪台的還有4名眾議員，分別為約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州）、艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州）、唐‧貝耶 (Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州)，以及阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）。

馬基訪團15日上午已晉見總統蔡英文，並與立法院外委會進行閉門會談，預料會就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

另外，我國防部14日表示，截至14日下午5時止，偵獲共機22架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次），病友共艦6艘次，持續在台海周邊活動，「國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。」