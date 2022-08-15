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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美訪團抵國會！與外委會立委閉門會談　成果會後統一公布

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）昨至率團訪台，並於今（15日）上午晉見總統蔡英文後，於上午11時35分許，在外交及國防委員會召委羅致政陪同下，抵達立法院群賢樓，預料將與外交及國防委員會立委，就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。民進黨立委何志偉會前表示，各式各樣議題都會討論，會統一對外公布會議成果。

▲美國參眾議員訪問團拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國參眾議員訪問團拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

外交部與美國在台協會（AIT）昨證實，馬基於8月14日至15日率團來台灣訪問，其他訪團成員包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen），全團共5位國會議員。訪團在台期間晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，預料雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

在會議前，何志偉受訪表示，外賓互訪就是國際關係中，重複確認彼此關係，更重要的是，此次美訪團成員有女性、亞裔，都是過去當相當挺台的議員，講的是永續跟經濟、安保。

何志偉說，期待這次會談能有三點成果， 第一、重複確認台美的合作關係；第二、從產業面來看，現在歐美歷經全球暖化，未來在綠能、乾淨能源產業，台灣扮演什麼角色；第三、美國訪團來的時候，是測試台灣跟中國大陸的反應如何。

至於此次會談會否涉及美參議院日前嚴審的「台灣政策法」，何志偉說，等一下會有閉門，各式各樣議題都會討論，會統一對外公布會議成果。

▲▼美國參眾議員訪問團拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

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