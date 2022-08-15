網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

▲楊玲宜遭爆代寫林智堅的論文。（圖／翻攝自楊玲宜臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

民進黨籍前新竹市長林智堅因論文案宣布退出桃園市長選舉，有聲音傳出，林智堅的論文實為助理楊玲宜所寫，媒體人黃揚明透露，還有另一位陳姓助理幫忙寫。事後PTT鄉民更為楊玲宜整理了「7種解套法」，引起網友熱議。

節目主持人「錢子」錢怡君於14日爆料林智堅論文為助理楊玲宜代寫；資深媒體人黃揚明（剝雞）也在15日與余正煌友人的談話中指出，助理楊玲宜寫到一半就因無法繼續寫作而中斷，並由另一位陳姓助理接手，完成掛著林智堅名字被台大判定抄襲的前碩士學位論文，「小智沒有抄，整本論文幾乎都不是他寫的，也難怪謝誌空白。」

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▲該名網友於PTT的發文。（圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT的 HatePolitics板以「林智堅論文，助理楊玲宜代寫要如何解套」為題表示，一堆人說有錄音檔，但從錢子和黃揚明口中都沒說有錄音檔，「真的有早就放出來給他們一刀斃命了」，不然就算有人指認楊有去上課或參加論文研究會，也不能直接證明就是楊玲宜寫的，去旁聽幫市長做筆記又不犯法，「所以這時候林智堅只要強硬的說黃揚明跟錢子都在造謠，提告說要自證清白就好啦。」

▲PTT鄉民為楊玲宜整理「7種解套方法」。（圖／翻攝自PTT）

隨後該名網友引述PTT鄉民為楊玲宜整理的「7種解套方法」，一「因市長公務煩忙，所以助理楊玲宜帶寫市長論文。（市長事後才知情）」、二「跟楊玲宜不熟，助理楊玲宜帶寫市長論文。（個人行為，嚴厲譴責楊玲宜）」、三「如果當時『論文』沒被助理楊玲宜看到，我想那就沒有這樣的事情」、四「『我真的覺得好心被雷親』、『百分之百沒有抄襲』是助理楊玲宜代寫」、五「我在辦公桌上看到寫好的論文，以為是天上掉下來」、六「助理楊玲宜可能是中共同路人」、七「這是中共的技倆，影響民主選舉」。

黃揚明在臉書表示，雖然現行《學位授予法》規定，代筆者可處30萬元以上、100萬元以下罰鍰，但這法條是在2018年才修改施行，因此依林智堅論文寫作過程及畢業時間，楊玲宜和另一位陳姓助理若被查出代筆，很可能僅適用修法前的版本，也就是20萬元以上、100萬元下的罰鍰。且該法有個漏洞，那就是像林智堅這樣的委託他人代筆的學生，居然僅需撤銷學位，無須另處以其他行政罰鍰，或許有興趣的立委可以提出「林智堅條款」，讓未來委託他人代筆者，也要連帶接受罰鍰處分。

▲楊玲宜15日於臉書發文。（圖／翻攝自楊玲宜臉書）

楊玲宜15日在臉書針對論文事件回應，「過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告！」若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，「恕我無法奉陪！」