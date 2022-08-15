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6月去柬埔寨！健身教練0音訊「終於回LINE了」　他一看毛炸

記者周亭瑋／綜合報導

柬埔寨「豬仔」人口販運慘案猖獗，近來以台灣與馬來西亞華人為最大宗受害者。一名網友透露，有位認識的健身教練嫌收入少，今年6月便赴柬埔寨「淘金」；而他則陸續傳訊息關心，原本對方一直不讀不回，結果終於在昨日出現了，但回應更令他憂心。

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。9名經查證是台警列管遭人蛇集團販至柬埔寨民眾14日遭救出，今晚將搭乘華航班機返台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲近來頻傳民眾被高薪誘騙到柬埔寨，最後慘淪「豬仔」遭囚禁、虐待。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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網友昨日在「爆廢公社」提到，有位認識的健身教練長得又高又帥，濃眉大眼的，之前嫌工作賺太少，於是今年6月前往柬埔寨打拚。

原po接著表示，「出發前我就有拿新聞案例給他看，跟他說那邊都是詐騙集團，他說自己心裡有底，詐騙集團也沒關係，能賺到錢就好，然後說機票是對方出的，他不去也不行。而我只能提醒他，護照自己保管好，不要交給別人，還幫他找外交部急難救助電話。」

▲6月去柬埔寨！健身教練0音訊「昨終於回Line了」。（圖／翻攝自爆廢公社、取自免費圖庫pixabay）

▲原po不斷傳訊息關心，然而對方只回「沒事」後，就又消失了。（圖／翻攝自爆廢公社）

從7月開始，眼看「柬埔寨詐騙」的消息越來越多，他開始陸續傳訊息，想確定對方是否安好，怎料從月中到月底，都遲遲沒得到回應；直到昨日，健身教練終於回「沒事」兩字。

原po不禁擔憂直呼，「剛剛傳訊息給他馬上回了，但是後面又沒有回應了，連是不是他本人回我訊息的都無法確定，好好的一個人，就這樣消失了，可憐啊！」

對此，網友們紛紛回應，「犯傻無極限」、「善良在當今社會變成種奢求」、「明知山有虎，偏向虎山行，為什麼呢」、「正常人不會只回沒事兩個字」、「大概凶多吉少了」。

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