快訊／救到人了！12名柬埔寨「台豬」被送到泰國　9人平安返台

記者柯振中、張君豪／台北報導

我國外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台人從柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，經過共同查證，確定是台灣列管通報的人口販運被害人，因此啟動保護機制，安排其中9人返台。而根據最新消息，這9人14日晚間9點55分已抵達台灣，9人分別為6男3女，年齡落在23歲至42歲之間。至於詳細案情為何，仍待警方進一步釐清。

▲9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）



外交部駐泰代表處14日接獲通報，有12名台人從柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似是人口販運案件，駐泰代表處也立刻派人到機場，與泰國警方共同查證。

經過外館通報刑事局、移民署後，確認其中3人是台灣警方列管通報的人口販運被害人，台灣的警政、移民、外交等單位也立刻通報，請求泰國警方協助處理。

泰國政府、台灣代表處也啟動急難救助、人口販運被害人保護機制，安排9名台人搭機返台，後續事件則由桃園地檢署、警政署與移民署偵辦，並由社政體系提供後續照護。

根據最新消息，這9人搭乘華航CI836班機，從泰國曼谷起飛，14日晚間9點55分成功抵台，這9人年齡落在23歲到42歲之間，一共6男3女。對此，警政署呼籲，民眾透過網路求職，或是收到網友邀約，要前往高風險地區，應該提高警覺，避免落入人口販運陷阱。