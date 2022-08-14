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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被虧選市長只為「被啦啦隊女孩抬」　鄭運鵬：動過椎間盤手術無法同樂

▲▼鄭文燦與啦啦隊同樂。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲鄭文燦與啦啦隊同樂。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

記者杜冠霖／台北報導

前新竹市長林智堅12日閃電宣布退出桃園市長選舉，民進黨改派立委鄭運鵬出戰，為選戰投下震撼彈。也有網友湧入鄭運鵬2021年臉書一段啦啦隊合力將桃園市長鄭文燦抬起的影片留言，感嘆鄭運鵬「莫忘初衷」、「布局已久」，對此，鄭運鵬14日也提出4點回應，他表示，自己的頸椎動過人工椎間盤手術，「根本不能和樂天女孩們這樣慶祝勝利！」

鄭運鵬投入桃園市長選戰後，一段2021年3月在臉書發的影片被挖出，鄭運鵬當時在貼文中附上一段中華職棒樂天桃猿隊桃園主場開幕戰影片，19秒的畫面中可見，樂天女孩搭配抬棺舞音樂，一同合力把鄭文燦抬起來慶祝。鄭運鵬在貼文開玩笑說「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」

鄭運鵬表示，從前天換自己上陣後，「全國開始把我的臉書當作論文在研究了！我相信未來的一段時間將會是台灣御宅界的第二次衝擊！第一次衝擊發生在2019賴品妤髮插朗基努斯麥克風事件。」

對於網友把影片挖出，鄭運鵬指出，今天有很多不同光譜的朋友把去年這一篇「樂天女孩扛起重任」的臉書翻出來，「好朋友們重溫歡樂，不熟的朋友拿出來作為我主動爭取提名的證據。」

對此，鄭運鵬也提出4點回應：

1，這是去年農曆年後疫情再度獲得控制時，陪同鄭文燦前往樂天主場鼓勵球迷進場觀賽的場景，體育台有直播，「但因為我在市長身後捕捉到這段影片而爆紅。當時哪來的黨內初選啊！」

2，這段新聞被國人發現樂天女孩們竟然都是神力女超人，鄭市長的體重成為全國焦點，鄭市長發憤圖強在總統面前創下72公斤的個人最佳成績，蔡易餘委員完敗，「鄭市長當時甚至直追我的體重，不過，最近似乎又拉開距離。」

3，桃園市長的黨內提名過程，我只保持自己能夠勝選的實力，沒有主動爭取過，「而且我的頸椎動過人工椎間盤手術，根本不能和樂天女孩們這樣慶祝勝利！」

4，以上說明，要進行鄭運鵬臉書補完計劃，請衝擊宅力，不要勉強歪樓。

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