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快訊／綠委：陳明通應自行請辭　「還需要人家請你下台嗎？」

▲▼立法院外交及國防委員會 國家安全局局長陳明通報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家安全局局長陳明通 。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

論文門風波燒不停，在前新竹市長林智堅退選桃園市長後，藍營民代也將戰場轉到林智堅台大國發所指導教授、國安局長陳明通，據傳，有民進黨立委指出，雖黨內尚未討論陳明通去留，但私下有聲音認為，若陳明通還有一點基本政治判斷就應自行請辭，不要留著戰場未清理，讓國民黨連連殺球，「還需要人家請你下台，才要下台嗎？」

台大日前召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，國圖也已經將林智堅碩論下架，教育部也在日前收到台大作成決議公函。，而台北市議員王鴻薇日前也向教育部檢舉林智堅的指導教授陳明通違反學倫，教育部也表示，已依照程序轉給台大處理。

對於論文風波，據《聯合報》報導，就有黨內立委指出，陳明通一定要辭職，不管最終台大的調查結果為何，指導教授都不可能沒有責任，現在獨留一個戰場不斷炒作，「整個立院都可能因為陳明通成為『一片焦土』。」

也有立委指出，雖黨內尚未正式討論，但陳明通若還有一點政治判斷能力，就應自行請辭，這包含三大理由，第一，屆時陳明通一定會被羞辱、一樣會被逼下來、第二，下一立院會期為預算會期，若藍營節此杯葛，會卡住預算，讓政府運作困難、第三，一定會衝擊黨的選舉。

該名立委指出，林智堅退選已經算是「速戰速決」，沒有讓戰火延燒到其他縣市選情，但陳明通的戰場卻會一直存在，若立院為此開戰，即便黨團下令，大部分立委也不願意為陳明通個人誠信背書，因為這已經不是為政策辯護。

但也有黨內立委指出，陳明通與林智堅狀況不同，林智堅若不退選，黨的選舉只會一直打轉，因此林必須思考怎麼樣對選情最有利，但陳明通是行政官員，若藍營把他的個人問題排到立院委員會的專案報告根本「文不對題」，若因此杯葛施政報告、預算、癱瘓議事，「反而讓民眾看破手腳，國民黨自己玩到膛炸。」
 

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