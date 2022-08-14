鄭運鵬自爆「要當桃園市長原因」　網朝聖：梗埋這麼久

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬1年前發文被挖出！（圖／鄭運鵬臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長林智堅因論文抄襲風波12日閃電宣布退出桃園市長選舉，民進黨改派立委鄭運鵬出戰，為選戰投下震撼彈。對此，媒體人朱學恒今（14日）在臉書轉貼了一段鄭運鵬的臉書影片，驚呼「原來莫忘初衷，這就是鵬鵬的初衷！」貼文曝光後引發大批網友朝聖。

朱學恒今天在臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」轉貼一段影片並且笑稱「立馬分享小鵬友的夢想，原來莫忘初衷，這就是鵬鵬的初衷」。

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原來這段影片來自於鄭運鵬2021年3月的臉書發文，他當時在貼文中附上一段中華職棒樂天桃猿隊桃園主場開幕戰影片，19秒的畫面中可見，樂天女孩搭配抬棺舞音樂，一同合力把桃園市長鄭文燦抬起來慶祝。鄭運鵬在貼文開玩笑說「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」

鄭運鵬這則臉書貼文，立刻湧入許多網友爭相朝聖，「神串來朝聖」、「朝聖，這個局佈了多久」、「朝聖，原來如此啊」、「朝聖！很快就輪到你被抬了」、「朝聖！想不到這個梗埋這麼久」。

不少網友紛紛留言「今年就把你送上當市長，讓你如願」、「鵬鵬也要飛高高」、「這篇最近會火熱，不能沉」、「看來月月鳥的願望快成真了」、「抬完大鄭換小鄭的概念嗎？」