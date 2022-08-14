幕後／陳明通該知所進退？　民進黨內部有雜音！正反意見一次看

▲國安局長陳明通被指應「知所進退」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波，上週宣布退選，改由立委鄭運鵬接棒，投下震撼彈。有民進黨立委憂心，儘管林智堅已退選止血，可是「阿通師戰場」還是存在，民進黨是會虛心檢討及改進的政黨，國安局長陳明通應該知所進退，否則對於年底選舉多少會有影響；但也有同黨立委持相反意見稱，陳應自己面對台大調查，且這與公領域及其工作關聯度並不高。

有民進黨立委受訪表示，林智堅退選為「論文門」爭議止血，算是速戰速決，不過，「阿通師戰場」還是存在，黨籍立委們恐難為陳明通個人背書，陳應知所進退，否則對於年底地方選舉很困擾，多多少少會被影響，「讓選舉回歸選舉，否則爭議繼續延燒，可能會被（在野黨攻擊）模糊焦點」。

該立委也說，學生教不好，老師也要有責任，畢竟林智堅要寫什麼，也是經過了陳明通，民進黨是個懂得虛心檢討、知錯能改的政黨，選民也願意給民進黨機會改進，陳明通不如休息一下，對他來說也不會不好，同時亦能讓同黨同志有空間，不然近期都快要「窒息」了。

不過，有多名民進黨立委持相反意見認為，目前並沒有聽到要求「清理戰場」的呼聲，現階段不管是林智堅或者陳明通，爭議都仍在個人領域，大家願意選擇相信當事人，他們也要自己面對後續調查，且這個議題只是政治操作，與陳明通在公領域的工作相關度不高，若要評論此議題，也要等到台大調查後，才有可能進入下一波討論。

另有民進黨立委表示，黨內現在沒有要求陳明通知所進退的說法，政黨之間的競爭很重要，無論是推出來的政策、公共議題等，都必須禁得起考驗，不該針對個別議題斷章取義，且在學術領域方面，本就有其規矩、規則，應予以尊重，現在適逢選舉當頭，過度政治化並非政黨應有的態度。