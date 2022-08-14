獨／即刻救援台版！警救12名柬埔寨「台豬」3人列失蹤來自這些地方

記者張君豪／台北報導



我國外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，泰國警方立即通報台灣駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證、證實其中3名台人是目前台灣警方列管通報的人口販運失蹤被害人，台灣警、移民、外交單位立刻緊急通知泰國警方協助處理。

▲9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，晚間被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝）

據了解，這3名經台灣家屬向警方報案求助的被害人為2男1女、其中一對男女是來自屏東縣偏鄉的原住民情侶檔，疑似誤信東南亞高新徵人廣告，想出國打工改善家境，遭人蛇集團賣到柬埔寨；另外1名男性則來自台南市，也同樣是誤信高薪出國打工廣告被賣到柬埔寨。

▲圖為航警局人員在桃園機場進行防詐宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

屏東縣14日動員警力清查，去年10月迄今，已有27位縣民出國前往柬埔寨，其中原住民有14位，且以青年為主。台灣警方則指出，目前本案屬台泰警方合作跨境從人蛇集團中救出12名台人的成功案例，刑事局跟進本案緊急報請桃園地檢署指揮，並與台中市、屏東縣刑大、移民署國境事務大隊共組專案小組續行偵辦。

台灣外交部緊急安排這9位逃出虎口的台灣民眾搭乘中華航空CI836班機從泰國曼谷返台，警方指出12名國人中有9人確定遭人蛇集團販運列管屬身處高風險環境，故緊急安排班機返台，

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