讚藥師努力「非常感動」　蔡英文：給政府最關鍵的支持

▲蔡英文出席藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（14日）晚間出席藥師公會全國聯合會會員代表大會表示，藥師朋友的努力和付出讓人非常感動，包括送藥到府、販售口罩、居家照護服務、長照服務諮詢等，期待未來一起努力，並盼藥師們與衛福部前部長陳時中、衛福部長薛瑞元一起打拼；讚美薛說，「薛瑞元也很拚，請繼續支持兩位部長」。

藥師公會全聯會今晚舉行會員代表大會，蔡英文、民進黨台北市長參選人陳時中，及多位立法委員、台北市議員參選人均出席。

蔡英文致詞時表示，過去幾個月她在總統府、「用藥安全路，藥師來照護」園遊會上與藥師公會全聯會理事長黃金舜見面，感謝藥師公會在防疫期間，所有藥師盡心盡力，給政府最關鍵的支持。她開玩笑說，理事長常常給予政府很多的建議，今天晚上是碰面中最輕鬆的一次，因為理事長致詞時只報好消息，沒有很多的要求。

蔡英文表示，藥師朋友的努力和付出讓人非常感動，不只是今年送藥到府服務，防疫每個階段，藥師朋友的工作都很繁重，包括疫情之初幫忙販售口罩，藥師辛苦付出讓民眾的生活可以得到照顧和治療，這幾年政府推動藥師照護服務，進行居家式的照護服務、長照服務諮詢等，期待未來與藥師朋友一起努力，讓台灣的藥師照護可以更加完善。

蔡英文說，過去藥師們與前部長陳時中一起打拚，現在新任部長薛瑞元也很拼，請繼續支持兩位部長，為台灣做更多事。她也說，剛剛陳時中致詞時點名台北市藥師公會，她一時沒有領會過來，「現在我知道了」，再一次感謝大家的努力和付出，祝福大會圓滿順利。