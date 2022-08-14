陳時中要成立「國際事務局」　阮昭雄率3議員參選人倡議支持

▲阮昭雄（右二）、趙怡翔（右一）、林延鳳（左一）、顏若芳（左二）。（資料照／記者袁茵攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來逐步推出競選政見，其中一項是要成立「國際事務局」。對此，「湧言會」北市領袖、台北市議員阮昭雄號召台北好政連線林延鳳、顏若芳、趙怡翔三位議員參選人，近來都在社群倡議支持。

阮昭雄表示，台北是台灣首都、首都格局就是要能與國際其他都市有更多交流!尤其當台灣面臨中國打壓，而無法大幅拓展國與國的外交時，城市外交就非常重要。他認為，台北有更多彈性與世界交流，吸取其他國家城市更多經驗，作為改善台北市政、抬高台灣國際能見度的利基。

擔任過三屆資深市議員的阮昭雄，期待每一位候選人，都要能對台北市政有具體的想法。他說，趙怡翔是台灣目前最有國際事務經驗及國際發聲能力的議員候選人；而顏若芳是小英總統發言人，對政策嫻熟而且擁有辯護作戰能力；至於林延鳳，過去跟陳時中都是受謝長廷大使栽培的後進，她擁有16年資深幕僚經驗，對台北發展如數家珍。

阮昭雄表示，他選擇2024進軍國會、因此放棄2022議員連任，但他有信心讓更多優秀的議員候選人，未來一起進入議會幫陳時中未來市長，推動更多有利台北市民的政策。他強調，台北需要國際事務局，推動城市外交、提高產業交流、吸引更多外商、外資，成為輔佐中央的角色。