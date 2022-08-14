林佳龍拋新牛肉！　成立新北運動局、推動國民運動中心倍增計畫

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長林佳龍今（14日）上午出席「超級盃全國慢速壘球錦標賽」，並為比賽開球。林佳龍表示，希望未來透過成立新北市「運動局」、推動國民運動中心倍增計畫，全面堆廣運動，也希望藉由運動局整合各項支援，來舉辦大型國際運動賽事。

▲林佳龍出席超級盃全國慢速壘球錦標賽。（圖／記者黃國霖攝）

超級盃全國慢速壘球錦標賽14日在新北市樹林區鹿角溪壘球場舉行開幕儀式，新北市副市長陳純敬與林佳龍、立委蘇巧慧、吳琪銘等人出席，並擔任開球嘉賓。

林佳龍受訪時表示，他自己也喜歡壘球，過去也成立「台中龍隊」，希望未來透過成立新北市「運動局」，來全面堆廣運動，而新北河川高灘地多，能作為慢壘的運動場地。去年《運動產業發展條例》修法通過，國家投入運動預算從2016年的80億，至今增加到130億，這還不包括國訓中心二、三期的百億預算，此外該條例也鼓勵民間支持培育運動人才，以及發展運動產業。

林佳龍說，新北市是全台最大直轄市，應該在預算、場館、人才上持續增加，除了慢壘運動外，也希望推動國民運動中心倍增計畫；此外加上運動局整合各項支援，來舉辦大型國際運動賽事。

對於新北市長侯友宜昨在臉書分享，與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅出席新北瑞芳的礦山藝術季「鎏金時尚夜」時的合照，林佳龍說，新北作為全台最大城市，與駐台使節常見面很正常，這屬個人層次；而他則希望是以城市推動台灣的外交，舉辦觀光旅遊、節慶、文化活動，多邀集駐台代表參加，這是很好的宣傳，更重要是要吸引國際觀光客到新北。

▼林佳龍為超級盃全國慢速壘球錦標賽開球。（圖／記者蘇晏男攝）