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高雄小海豹掀口水！小綠的他轟：天龍觀點　柯志恩：擔憂非唱衰

▲台灣基進高雄市議員參選人陳子瑜發文開轟柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣基進高雄市議員參選人陳子瑜發文開轟柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣基進高雄市左楠區市議員參選人陳子瑜發文開轟柯志恩，表示她日前主張「觀光不是靠幾隻小海豹」，後來驚覺自己嚴重失言後，急著在臉書上辯駁；可惜越辯解，越證明柯志恩的心態又老又窮，完全站在年輕人對立面。

陳子瑜細數歷史說明這幾隻小海豹的前身，「是陳菊市長時期引進高雄的『黃色小鴨』，荷蘭籍創作者霍夫曼透過小鴨的療癒造型，喚起人們的童年回憶，從2007年開始，在全球13個以上的國家與城市展出，創造的經濟效益十分驚人」。這一次陳其邁市長這一次的「小海豹們」，就是引用陳菊市長的基礎上，特別強調高雄的原創性、凸顯台灣IP；好比提到法國想到棍子麵包、提到日本想到和服。

▲台灣基進高雄市議員參選人陳子瑜發文開轟柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣基進高雄市議員參選人陳子瑜發文開轟柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳子瑜強調從小海豹們、陳財佑到文博會的展出者，都是在向世界訴說台灣自己的在地故事。「可惜的是，天龍觀點的柯志恩，看不懂也不願懂這一層涵義；即使這幾日滿滿的年輕人塞爆會場，用行動展現對於台灣自有文化的支持，柯志恩依舊視而不見，顯然是完全站在年輕人的對立面。柯志恩如果無法好好檢討、反省自己這種又老又窮的心態，是不可能獲得高雄市民的支持的」。

不過對此，柯志恩在13日就回應「非常重視年輕人的文創以及不同的發想，自己過去20年都跟年輕人在一起。我要強調的是，市府的政策規劃應該是點線面，逐步擴大與完善，形成永續發展；而非是煙火式的亮點活動。這樣對於藝術發展有創見的年輕人，才能獲得工作上的保障」。

柯志恩強調陳其邁所帶領的市府與各局處，不要一接受到外界的意見就膝反射般的反應，認為所有提出意見的人都在唱衰高雄、不尊重年輕人。他們如果有邏輯概念，就會知道柯志恩非常重視年輕人，更希望他們的想法可以永續經營並不斷突破。

而在14日柯志恩又進一步解釋自己在這周，去過文博、去過愛河港灣，看到大量觀光人潮，在為高雄感到驕傲的同時，也必須提出我的擔憂。這種擔憂，絕不是唱衰，而是出自於希望高雄更好的憂心。「我就是因為知道文創的力量，我才知道它可以更好，就是因為了解高雄的文創可以不只如此，我才對於文創的未來感到加倍擔憂」。

所以呼籲提醒陳其邁市長，在港灣五光十色，舉辦海洋派對、遊艇夜宿的同時，對照的，則是城市另一頭老舊商圈的蕭條與沒落。柯志恩說：「陳其邁市長方便的話，或許在動工剪綵開幕之餘，也能偶爾撥冗，繞道到這些商圈，聽聽基層的心聲」。

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