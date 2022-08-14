放水燈遇大潮釀3溺斃！家屬重回現場招魂　婦趴車窗前哭斷腸

記者黃彥傑、陳以昇、莊智勝／桃園報導

桃園紅毛港聖母宮昨(13日)深夜舉行中元放水燈儀式，未料現場突然一陣大浪打來，造成4人溺水，現場友人見狀後急忙救人，並通報警消、海巡協尋，但仍釀成3死1命危悲劇。今(14日)死者家屬重返現場招魂，家屬一時之間難以接受至親離世，一下車就哭斷腸，陣陣哭聲也令現場記者鼻酸。

▲永安漁港昨深夜放水燈傳出3人溺斃，死者家屬今回到現場招魂。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

警方初步調查，昨夜共有19人(7女12男)一同到永安與港進行放水燈儀式，起初一行人先將神轎放在岸邊，並率先將第一架神轎推入海中，當時還沒有異狀，未料在放第二架神轎時，突然一陣大浪打來，將岸邊11人捲入海中，在大浪過後現場人員緊急清點人數，發現少了4人，急忙下水救人，並率先將陳男(27歲)與詹男(46歲)拉上岸，但當時陳已無呼吸心跳，送往部桃急救後宣告死亡，而詹男則是昏迷命危，目前還在加護病房觀察中。

隨後警消獲報到場展開搜救，分別在凌晨1時33分、4時18分尋獲落海的呂男(30歲)、以及紀姓少年(15歲)，但2人均無呼吸心跳，送醫後宣告不治；這起事故一共釀成3人死亡、1人命危。

▲婦人下車後哭斷腸，一度趴在車窗前悲泣，陣陣撕心裂肺的哭聲令現場記者鼻酸。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

今下午4時許，家屬重返現場海灘進行招魂，家屬尚難接受至親驟然離世的事實，一下車就開始痛哭，其中一名婦人還一度趴在車窗前悲泣，待整理好情緒後，才抹去臉上的淚水，邁步往海邊前行。

身穿黃袍的法師在沙灘搖鈴誦經進行儀式，家屬則站在法師身後，神情凝重，不時低頭啜泣，還一度互相擁抱安慰；隨後家人也在海邊呼喚死者姓名，指引亡魂返家。

▼現場家屬神情凝重，互相擁抱安慰。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）