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社會 社會焦點 保障人權

全台最正候選人「仙到爆炸」！3年前青澀模樣曝　網傻：同個人？

▲▼「最美里長」林京玲7000份美食地圖被搶光。（圖／翻攝林京玲臉書、IG）

▲「最美里長」參選台中市議員，林京玲仙氣爆棚。（圖／翻攝林京玲臉書、IG）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

2022九合一大選選戰白熱化，新北永和區永福里里長陳紫渝因外型亮麗，在網路上掀起正妹候選人大戰，而投身台中市議員選戰、現任西區公民里里長的林京玲更因氣質脫俗、仙氣爆棚而成為焦點；但有網友挖出2019年影片，當時的林京玲似乎與現在照片有些落差，網友也直呼「真的是同一個人嗎？」

林京玲在24歲那年當選里長，成為全台最年輕里長，至今已經擔任兩屆，此次參選台中市議員，未演先轟動，因多張仙氣照瞬間引爆網友熱議。當地民眾也表示，林京玲早就被公認是「最具仙氣的里長」；附近店家也說，林京玲沒有黨派背景，凡事親力親為，沒有架子、非常親民，時常騎著機車穿梭在巷弄間，疫情期間也會探視辛苦的店家。業者透露，林京玲本人臉超小，而且還「香香的」！

▲▼台中正妹里長林京玲2019年嫩照曝光。（圖／翻攝YT「里輕情義重」）

▲有網友挖出林京玲2019年的青澀模樣，與現在照片有些許落差。（圖／翻攝YT「里輕情義重」

林京玲因亮麗外表受到網友關注，但有網友發現，2019年時林京玲曾以里長身分登上節目，但當時的林京玲似乎與最近曝光的照片有些許落差，網友也紛紛直呼「真的是同一個人嗎？」但也有網友緩頰，應該是角度問題，「林京玲本人真的很正！」

對於自己外表成為討論焦點，林京玲也笑說，覺得自己外貌普通，經過風吹日曬，皮膚曬黑也有斑，「不漂亮也不新鮮了，但聽到網友稱讚自己很美，還是很開心！」林京玲也坦言，選民不會因為你年輕漂亮就投票給你，所有的選票都回歸到現實面，做多少事情你才能拿到多少票，第一次可能因為你是新人給你機會投票給你，但做得不好，下次就不會投給你了。

▼林京玲2019年5月與里民合照。（圖／翻攝林京玲臉書）

▲▼台中正妹里長林京玲2019年嫩照曝光。（圖／翻攝林京玲臉書）

▼林京玲2016年的模樣。（圖／翻攝林京玲臉書）

▲▼台中正妹里長林京玲2016年嫩照曝光。（圖／翻攝林京玲臉書）

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