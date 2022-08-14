蔣萬安拋「上網預約公車」被笑　陳時中競辦建議4方向

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出公共運輸政見，其中包含「上網預約公車」，引發網路熱議。民進黨台北市長參選人陳時中今（14日）受訪說，候選人提出來的政策有時候不是很明確，他看了一下也不太了解，等到蔣萬安提出更清楚的政策後再來評斷；政策組召集人管碧玲則說，很難釐清蔣萬安是想推DRT或者規劃訂票系統，希望他可以說明具體作法。

管碧玲今天表示，蔣萬安提出的公車網路訂位政見並沒有提出具體做法，因此很難釐清他是要推行DRTS （需求反應式運輸服務，Demand Responsive Transit Service），或是針對所有路線的公車都規劃訂票系統，希望蔣把網路預約座位的具體作法，詳細對大眾說明。

管碧玲指出，與其推動公車網路訂票，弱勢族群需要的是到家服務規劃，也就是陳時中在衛福部推動長照2.0的理念，未來競總會提出相關政見，針對弱勢的需求，推廣更加全面的到家服務。

此外，管碧玲也提到，交通部在這幾年已經推動DRTS計畫，主要是在偏鄉地區，所謂的幸福巴士或是小黃公車，基本上都採取 DRTS 預約模式，用小黃公車，取代公車路線，因為偏鄉地區的需求少，做 DRTS 可以減少定點排班的浪費，也更貼近地方民眾使用大眾運輸的需求，台北市的公車路網密度高、班次頻繁，僅有少數路線採DRTS 預約，意指乘車前2小時預約，無人預約該班次不發車。

管碧玲也表示，另外有一種也是 DRTS 概念的產物，就是通勤公車（台北市）跟跳蛙公車（新北市），這是市民自己劃定路線，如果有意願搭乘的人夠多，就會開始試辦，確定有穩定客源就會持續運作。

管碧玲強調，打造更友善的台北市公車系統，團隊未來會提出更完整的政見，但首要工作應該是著手改善候車空間，以下舉例歡迎蔣萬安委員作為政見參考：部分站點缺少候車亭、候車亭設計不佳、轉乘路徑的步行環境需要整頓跟指引（例如橫向的民權松江路口、跟縱向的行天宮）、解決公車專用道濺水的問題。

管碧玲認為，候選人提出政見就必須要負起責任，而不是在被外界質疑後，找其他候選人來背書，這是沒自信的表現，與其胡亂指控別人有網軍，還不如努力做好功課，讓政見更周延。