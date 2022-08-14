桃園景福宮辦「16歲成年禮」　張善政親勉學子：做有誠信的人

▲桃園大廟景福宮遵循古禮舉辦「16歲成年禮」。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大廟景福宮14日遵循古禮舉辦「16歲成年禮」活動，國民黨桃園市長參選人張善政現身景福宮參香祈福，也跟著參加成年禮活動的同學一起跳街舞，展現年輕活動。張善政說，古時16歲就是「登大人」，成年禮不只是儀式，象徵更大責任的開始，不僅要追求人格上的完整，也要做有誠信的人。

▲張善政勉學子「做有誠信的人」。▼謝神恩（圖／景福宮提供）

景福宮主委簡征潭表示：早期台灣各地多有「做契子」的傳統，過程中父母會到廟宇代子女許願，祈求七娘媽、註生娘娘或大廟主神，保佑孩子平安健康成長，並以古錢或銀牌，以紅絨線串成絭，戴在孩子頸上保平安，待子女成長至16歲時七夕當日即會到廟裡還願「脫絭」，並做16歲的成年禮儀式，代表子女已成長，賦予責任感。

▲▼桃園大廟景福宮遵循古禮舉辦「16歲成年禮」。（圖／景福宮提供）

簡征潭說，桃園大廟成年禮，是遵循古禮儀式舉行，讓參加的同學能了解風俗文化及認識宗教科儀，今天特別恭請「桃園大廟景福宮」開漳聖王、玄壇元帥、林乃夫人來為參加同學共同見證16歲成年禮。成年禮儀式中，安排參加活動的學生進行謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式。

▲▼感謝父母。（圖／景福宮提供）

看到參加成年禮的孩子、向父母鞠躬謝恩、父母們幾是立即淚擁，互愛的力量秒傳氛圍，相信眾神也會送上祝福。景福宮並針對這次成年禮特別設計「平安潮衣」讓所有同學穿上參加成年禮，「平安潮衣」造型亮眼，上有開漳聖王的圖案、手拿寶劍改為拿筆，其意義就是 桃園大廟景福宮「開漳聖王」會庇佑參加的同學「求學順利」，考試都能「金榜題名」。

包括立委萬美玲、市府副市長高安邦、市議會副議長李曉鐘、市議員蘇家明、明、林政賢、陳美梅、黃婉如、黃家齊、桃園區里長聯誼會會長吳宏泰、市議員參選人張碩芳、凌濤、黃瓊慧、朱智菁等人均到場。