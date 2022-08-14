醫公開論文真相：不宜過於挑剔！　得罪一票人：全面降低水準

▲醫師陳志金談論文，引發網友熱議！（圖／Icu醫生陳志金）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長林智堅碩士論文被台大認定抄襲，許多政治人物的論文接連被挖出來檢視。對此，ICU名醫陳志金解釋，碩士論文產出的過程，直言「碩士論文就是碩士畢業前的『作業』」因此他認為，若現在以期刊論文的標準去檢視品質，「是不是過於嚴苛了一點？」文章一出立刻被大批網友罵爆，更釣出教師批評「就算是作業也不該抄襲！」

陳志金13日在臉書發文表示，民眾和媒體，可能對碩士論文有些誤解，以致於有過高的期待！圈內的人都很清楚，對於指導教授來說，碩士生的論文，絕大部分都無法發表於國內期刊，更別說是SCI/SSCI期刊了！也就是說，這些論文是沒有產值的「作業」。

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陳志金指出，碩士畢業以後，如果走上研究和教職的路，再回頭看，大部分的人也都很不好意思再看看自己當年寫的「碩論」，很多人都希望它永遠的藏在國圖的某個角落就好！誰會想到，多年以後，竟然會被人家挖出來看，還認真的比對？

陳志金解釋，當年的論文，就是研究生「學習」如何做「研究」、「寫論文」的作業，對很多人來說，都是初體驗，一輩子，也可能只有那麼一次。從前言、研究目的、方法、統計，在毫無頭緒之下，指導教授或學長姐，就會有一些範本給你參考，稍有規模的，還會有「模版」可以套。

陳志金舉例，某教授是研究漁業的，那他的四位研究生，可能就是一人寫一篇，寫甲魚、乙魚、丙魚、丁魚，討論相同主題的論文，從前言、目的、方法、統計，自然就會很「相似」甚至一樣！資料也可能是教授的計劃案或是博士生的論文所收集來的，再拆解分給四位碩士生去寫。

他認為，這些「參考」範本，能夠「抄多少」，「抄的時候應該要如何改寫」，我想很多研究生，也不一定有概念；再加上有修業年限的壓力，不宜對碩士生的這項「作業」過於挑剔，可能也是指導教授們普遍的共識。碩士論文，就很像是初學毛筆字的「臨摹」，如果現在以期刊論文（職業選手）的標準來檢視它的品質，是不是過於嚴苛了一點？

▲論文話題持續延燒！（示意圖／資料照）

貼文曝光後，立刻被大批網友罵翻，「不能認同您這種為求開脫，全面降低水準的說法與做法，引用與抄襲的界限是明確的，您污辱了眾多認真努力的研究生」、「對國高中生都可以要求到的標準，原來對碩士卻是困難到教授要讓步，一般人這樣審視變成太嚴苛」、「阿金醫師，一直很欣賞你，但這篇讓我有點失望了！碩論本就該有原創性，是自己的研究或實驗成果！時代變遷讓標準也不同了嗎？」、「抄襲就是不對，這個道理有那麽難嗎？扭曲的言論，照出扭曲的人性」、「您的觀點我完全無法認同。原創只是論文的最低標準，研究不夠嚴謹與抄襲兩者是獨立事件。就算論文學術價值不高，並不代表在原創性上可以放水」。

文章更釣出教師痛批，「無法認同您對於碩士論文的這種看法。個人在大學教書，認知與您相差甚遠，而且周邊的老師也不會認同您這樣的文章。論文寫壞沒關係，但要求格式正確、不要抄襲，這並不是很過分的要求，就連大學生作業都該如此」；腫瘤科吳教恩醫師也呼應「就算是作業也不應該用抄襲的，為何碩士論文可以用抄的？就算是大家都這樣做，也不能正當化」、醫療界聯盟理事長錢建文表示「新聞事件的主問題是抄襲，不是質的問題」。

其中，還有網友在留言處曬出截圖，陳志金2020年曾轉貼李眉蓁碩士學位被撤銷的報導並強調「學術界不應該是這樣...抄襲的。可以輸掉選舉，但是不要輸掉XX」。不少網友狠酸「原來有人的道德標準是根據你是什麼顏色來判斷的」、「顏色還是代表一切，不論酸民還是醫生」、「這個雙標超嚴重」、「這個截圖應該置頂」。

不過，也有不少網友感到共鳴留言，「這是我近日內發現最貼切最好的詮釋了，講得太棒了」、「謝謝阿金醫生這麼詳細的介紹，真的長知識了」、「阿金醫師講的話實在讓我頻頻點頭」、「謝謝您！終於有人點出重點了」、「這是不能說的秘密呀」。