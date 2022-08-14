　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「政策被改就開酸？」　蔣辦嗆：謝謝黃珊珊證明預約座位成效不彰

▲▼ 蔣萬安參訪欣欣客運木柵站 。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲▼ 蔣萬安日前參訪欣欣客運木柵站，提出大眾運輸相關政策。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出交通政策，宣示未來成立「雙北公共運輸委員會」，全面優化跨市公車路線、改革公眾運輸模式等，被對手批評沒有意義。對此，蔣萬安辦公室表示，謝謝黃珊珊證明過去預約座位成效不彰，不應聽到現行政策被改善就先開酸。

針對北市副市長黃珊珊對於蔣萬安優化雙北公眾運輸提出質疑，嗆「是不是捷運也要預約？」蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（14）日指出，公車預約雖是既有制度，雙北也已有交流平台，但蔣萬安是希望針對特定路線、服務對象改革，「難道黃副市長真認為捷運需預約嗎？」新北市未來也將與蔣團隊合作，成立「雙北公共運輸委員會」，將既有交流成效優化改進，未來雙北市長會更有默契。

蕭羽耘分析，台北市政府早在2020年推出「預約公車」服務，不到3個月就被國民黨市議員戴錫欽發現，空駛率高達63%，足見柯市府讓原本環保立意打折，反增加更多的碳排量，正需要更會做事的團隊來接手。

蕭羽耘認為，不要每次聽到有人要優化改善台北市的現行政策，就「不爽開酸」，建議先認真看一下過去狀況及未來要改善的方向，大家理性討論這才是促進台北市政進步的動力。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永
老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

內馬爾頭槌得分「學柯瑞說晚安」　大巴黎5比2取勝

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

馬思純開千萬豪車「打右轉左+逆向」　等紅燈隨手丟垃圾全被拍

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

她爆「林智堅沒親自抄襲」內幕：陳明通施壓余正煌

核彈爆料「林智堅沒抄襲」　助理臉書被灌爆

友人曝光余正煌學霸經歷　「被控抄襲愧對余家列祖列宗」

快訊／蔡適應遭爆騙學歷！國民黨：根本沒讀基隆高中

快訊／遭爆料「幫林智堅寫論文」！　助理發聲了

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁

快訊／民間管道救人！3藍委今晚抵達柬埔寨：盼與當地行政部門會面

快訊／丁守中出現肺癌前兆！　寫給親友一封信：我把人生看開了

揭余正煌首波提告名單！跟林智堅對質？　友人喊「上法院講就好」

南投議長國小畢變碩士　林靜儀：意外

快訊／沒念過卻謊稱基隆中學校友？　蔡適應：悖離事實

訪台成員曝光！5美參眾議員抵台

「要處理高嘉瑜有難度」　王浩宇嘆：她背後有很大很大的人

黃國昌參戰！貼3論文「陳明通看不到我車尾燈」　留言區見崩潰現場

更多熱門

相關新聞

罵里長無腦？　陳時中：我絕對沒有「不需要抹黑」

罵里長無腦？　陳時中：我絕對沒有「不需要抹黑」

民進黨台北市長參選人陳時中遭控罵國民黨籍里長魏景城「無腦」，魏今（14日）稱「你說我無腦，我說你是腦水腫，而且沒有品」等語，引發熱議。對此，陳時中受訪表示，國民黨市長參選人蔣萬安製造謠言不好，他沒有責怪里長的意思，候選人應該公開辯論政策，不需要抹黑。

陳時中酸批評「要有腦袋」　內湖里長哽咽：你才腦水腫

陳時中酸批評「要有腦袋」　內湖里長哽咽：你才腦水腫

全台最正候選人「仙到爆炸」！3年前青澀模樣曝

全台最正候選人「仙到爆炸」！3年前青澀模樣曝

侯友宜將被提名競選連任　林佳龍：希望他不要落跑

侯友宜將被提名競選連任　林佳龍：希望他不要落跑

口譯哥當爸了！曬出寶貝兒照片　一看姿勢笑「最小助選員來了」

口譯哥當爸了！曬出寶貝兒照片　一看姿勢笑「最小助選員來了」

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安陳時中黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面