「政策被改就開酸？」　蔣辦嗆：謝謝黃珊珊證明預約座位成效不彰





▲▼ 蔣萬安日前參訪欣欣客運木柵站，提出大眾運輸相關政策。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出交通政策，宣示未來成立「雙北公共運輸委員會」，全面優化跨市公車路線、改革公眾運輸模式等，被對手批評沒有意義。對此，蔣萬安辦公室表示，謝謝黃珊珊證明過去預約座位成效不彰，不應聽到現行政策被改善就先開酸。

針對北市副市長黃珊珊對於蔣萬安優化雙北公眾運輸提出質疑，嗆「是不是捷運也要預約？」蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（14）日指出，公車預約雖是既有制度，雙北也已有交流平台，但蔣萬安是希望針對特定路線、服務對象改革，「難道黃副市長真認為捷運需預約嗎？」新北市未來也將與蔣團隊合作，成立「雙北公共運輸委員會」，將既有交流成效優化改進，未來雙北市長會更有默契。

蕭羽耘分析，台北市政府早在2020年推出「預約公車」服務，不到3個月就被國民黨市議員戴錫欽發現，空駛率高達63%，足見柯市府讓原本環保立意打折，反增加更多的碳排量，正需要更會做事的團隊來接手。

蕭羽耘認為，不要每次聽到有人要優化改善台北市的現行政策，就「不爽開酸」，建議先認真看一下過去狀況及未來要改善的方向，大家理性討論這才是促進台北市政進步的動力。