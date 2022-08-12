中國軍演飛彈落入日本經濟海域　共同社：習近平親自劃設射擊範圍

▲共同社引述消息人士報導，中國軍演將5枚飛彈射入日本海域，是習近平親自下令的。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國自美國眾議院議長離台後，在台灣周邊7個地區展開大規模實彈軍演，其中還有5枚飛彈落入了日本專屬經濟區（EEZ），引發日方嚴正抗議。共同社11日引述消息人士的說法指出，相關決定是中國國家主席習近平所親自下令，目的是要警告日本，不要插手台海問題。

據《共同社》報導，知情人士透露，解放軍曾在軍演前，就演習範圍向習近平提出了2個方案，其中一個覆蓋了沖繩以南、與日本專屬經濟區重疊的水域，而另一個則避開了日本海域，以免軍演在中日建交50週年之際，損害中日關係，不過習近平放棄了避免在日本重疊水域軍演的方案，讓飛彈直接落入日本專屬經濟區。

報導稱，這是因為一旦解放軍侵台，中國將無可避免地必須對日本九州至沖繩海域進行軍事封鎖，因此共軍在日本海域附近軍演更有實戰性，而且中國也想藉此警告日本不要干預任何兩岸突發事件。

今年是中日建交50年，習近平原已在去年10月，與日本首相岸田文雄達成協議，要共同尋求「具建設性和穩定」的關係。然而，在台海緊張局勢升級後，兩國的關係已變得越來越差，而且中國外交部長王毅也取消了原本要會見日本外相林芳正的計劃。