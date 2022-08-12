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經濟學人：防北京形塑新常態　美艦應恢復穿越台海

▲▼美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦11日綜合外電報導

中國為回應美國眾議院議長裴洛西訪台而大舉軍演。「經濟學人」一篇專文指出，美國應即刻派艦穿越台海、台灣應致力打造刺蝟戰略，防止北京想藉機打破平衡建立新常態。

經濟學人（The Economist）專文「如何防止美中為台灣開戰」（How to prevent a war between America and China over Taiwan）指出，自從前次1995-96台海危機以來，世局的演變讓美中台三方都對模糊又夾雜矛盾的台海現狀感到不安。如今中國亮出尖牙，若想避免戰爭，就迫切需要建立新平衡。

專文指出中國應為破壞現狀負起最大責任。隨中國變得富裕，助長中國領導人習近平偏執的民族主義，將統一台灣與到2049年實現民族復興連為一體，華府一些將領認為未來十年北京可能犯台。

所幸這次裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美中都有不讓事態擴大的反應。中方軍演力道雖強但有所算計調整，重點展現憤怒和實力的同時避免事態升級；美方推遲原訂的洲際彈道飛彈試射，裴洛西的專機飛往台灣時繞一大圈，避開飛越中方在南海的基地。

當前危險在於，中國利用這場危機為侵犯台灣領空、領海設定新尺度，還可能想對台灣與各國的往來施加更嚴格限制。

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

▲ 解放軍連日鎖台軍演。（圖／路透）

專文認為斷不能讓中方得手。美國與盟邦的任務是在不開戰前提下反制。美國應從重建起危機前的常態著手，立即恢復在台灣周邊的活動，像機艦通過台灣海峽及在中國聲稱內水的國際水域等，還可以繼續擴大與盟國軍事演習，讓盟國更能參與對台應變計畫。

相關作為目的是讓中國覺得不值冒險並知難而退，因此利用現已進入國會的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）對台提供更多訓練與武器就很合理。台灣需有更好的戰略，即像烏克蘭在戰場發揮良好的小型機動武器，而非昂貴裝備，讓台灣成為北京難以消化的「刺蝟」。

拜登政府則需在譴責中方侵略的同時，也強調不支持台灣獨立，美國國會應避免採取無法給台灣帶來實質好處的象徵性舉措，像是為台灣在華府代表處重新命名等，還不如通過美台貿易協議來得實在。

專文結論指出戰爭並非不可免。習近平所有雄心裡，維持掌權仍是他優先要務，且若俄國侵烏能帶給世人啟示，那就是即使看似一面倒的戰爭也可能變成一場持久戰，為侵略方國內帶來毀滅性後果。美國和台灣無須證明中國入侵會失敗，僅需讓中方感到沒把握就足以讓習近平不妄動。（譯者：陳亦偉）

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