經濟學人：防北京形塑新常態　美艦應恢復穿越台海

▲ 美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」通過台灣海峽。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社倫敦11日綜合外電報導

中國為回應美國眾議院議長裴洛西訪台而大舉軍演。「經濟學人」一篇專文指出,美國應即刻派艦穿越台海、台灣應致力打造刺蝟戰略,防止北京想藉機打破平衡建立新常態。

經濟學人(The Economist)專文「如何防止美中為台灣開戰」(How to prevent a war between America and China over Taiwan)指出,自從前次1995-96台海危機以來,世局的演變讓美中台三方都對模糊又夾雜矛盾的台海現狀感到不安。如今中國亮出尖牙,若想避免戰爭,就迫切需要建立新平衡。

專文指出中國應為破壞現狀負起最大責任。隨中國變得富裕,助長中國領導人習近平偏執的民族主義,將統一台灣與到2049年實現民族復興連為一體,華府一些將領認為未來十年北京可能犯台。

所幸這次裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後,美中都有不讓事態擴大的反應。中方軍演力道雖強但有所算計調整,重點展現憤怒和實力的同時避免事態升級;美方推遲原訂的洲際彈道飛彈試射,裴洛西的專機飛往台灣時繞一大圈,避開飛越中方在南海的基地。

當前危險在於,中國利用這場危機為侵犯台灣領空、領海設定新尺度,還可能想對台灣與各國的往來施加更嚴格限制。

▲ 解放軍連日鎖台軍演。(圖/路透)

專文認為斷不能讓中方得手。美國與盟邦的任務是在不開戰前提下反制。美國應從重建起危機前的常態著手,立即恢復在台灣周邊的活動,像機艦通過台灣海峽及在中國聲稱內水的國際水域等,還可以繼續擴大與盟國軍事演習,讓盟國更能參與對台應變計畫。

相關作為目的是讓中國覺得不值冒險並知難而退,因此利用現已進入國會的「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act)對台提供更多訓練與武器就很合理。台灣需有更好的戰略,即像烏克蘭在戰場發揮良好的小型機動武器,而非昂貴裝備,讓台灣成為北京難以消化的「刺蝟」。

拜登政府則需在譴責中方侵略的同時,也強調不支持台灣獨立,美國國會應避免採取無法給台灣帶來實質好處的象徵性舉措,像是為台灣在華府代表處重新命名等,還不如通過美台貿易協議來得實在。

專文結論指出戰爭並非不可免。習近平所有雄心裡,維持掌權仍是他優先要務,且若俄國侵烏能帶給世人啟示,那就是即使看似一面倒的戰爭也可能變成一場持久戰,為侵略方國內帶來毀滅性後果。美國和台灣無須證明中國入侵會失敗,僅需讓中方感到沒把握就足以讓習近平不妄動。(譯者:陳亦偉)