2025世界同志遊行禁用Taiwan　主辦方宣布停辦：無法達成共識

▲2025世界同志遊行停止舉辦。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

2025世界同志遊行原訂在台灣舉行，主辦單位在12日突然發表停止舉辦聲明，「由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以「Taiwan」為活動命名，無法就雙方主張達成共識」，因此決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。

InterPride在去年11月宣布「2025世界同志遊行」將在台灣舉行，為世界同志遊行首次在東亞地區舉辦。不過，主辦單位台灣世界同志遊行籌備委員會今天在臉書粉絲專頁發聲明指出，InterPride對台灣的情況，無論是活動命名、文化民情或是遊行規劃都存在認知差異，並決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。

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聲明中提到，籌備委員會從2021年初提出的申請、審查資料、票選、獲選，都一直以Taiwan為名，主要是台灣同志遊行文化有全國性的象徵，況且WorldPride Taiwan 2025 的活動是規劃全台串聯，不只侷限於高雄舉辦，因此在內部文件與公開聲明一直使用「Taiwan」。後續InterPride錯誤稱呼台灣為台灣地區，籌備委員會也對InterPride提出抗議，在外交部協助下，三方於2021年11月16日開會協商命名問題，達成共識同意以Taiwan為名，但InterPride近期卻又突然要求只能以城市為名，更換活動名稱為「Kaohsiung」，目前為止已經推翻三方會議的決議。

籌備委員會表示，InterPride對台灣的認知落差、命名議題上的反覆、對籌辦團隊與台灣市場的質疑等種種原因，籌備委員會經審慎評估認為，「如果活動繼續進行將可能損及台灣與台灣同志社群利益，因此決議於簽署合約前終止此項計畫」。

籌備委員會強調，「台灣作為東亞同志遊行文化的代表，不論參與規模還是遊行數量，毫無疑問地是亞洲最大及人數最多的紀錄」，未來將會回到各單位繼續為台灣同志遊行文化努力以及讓世界看見台灣。