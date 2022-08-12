　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025世界同志遊行禁用Taiwan　主辦方宣布停辦：無法達成共識

▲▼ 同性婚姻,彩虹旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲2025世界同志遊行停止舉辦。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

2025世界同志遊行原訂在台灣舉行，主辦單位在12日突然發表停止舉辦聲明，「由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以「Taiwan」為活動命名，無法就雙方主張達成共識」，因此決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。

InterPride在去年11月宣布「2025世界同志遊行」將在台灣舉行，為世界同志遊行首次在東亞地區舉辦。不過，主辦單位台灣世界同志遊行籌備委員會今天在臉書粉絲專頁發聲明指出，InterPride對台灣的情況，無論是活動命名、文化民情或是遊行規劃都存在認知差異，並決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明中提到，籌備委員會從2021年初提出的申請、審查資料、票選、獲選，都一直以Taiwan為名，主要是台灣同志遊行文化有全國性的象徵，況且WorldPride Taiwan 2025 的活動是規劃全台串聯，不只侷限於高雄舉辦，因此在內部文件與公開聲明一直使用「Taiwan」。後續InterPride錯誤稱呼台灣為台灣地區，籌備委員會也對InterPride提出抗議，在外交部協助下，三方於2021年11月16日開會協商命名問題，達成共識同意以Taiwan為名，但InterPride近期卻又突然要求只能以城市為名，更換活動名稱為「Kaohsiung」，目前為止已經推翻三方會議的決議。

籌備委員會表示，InterPride對台灣的認知落差、命名議題上的反覆、對籌辦團隊與台灣市場的質疑等種種原因，籌備委員會經審慎評估認為，「如果活動繼續進行將可能損及台灣與台灣同志社群利益，因此決議於簽署合約前終止此項計畫」。

籌備委員會強調，「台灣作為東亞同志遊行文化的代表，不論參與規模還是遊行數量，毫無疑問地是亞洲最大及人數最多的紀錄」，未來將會回到各單位繼續為台灣同志遊行文化努力以及讓世界看見台灣。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
少子化海嘯　分發入學180個大學系組招生掛蛋
%Arabica台灣店排爆！要等4小時　改每人限購4杯
幕後／林智堅退選關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線
新竹「小時厚牛排」、「粥大福」遭砸店！　玻璃全碎潑紅漆
快訊／林智堅退選！　張善政提4點回應了
獨／妹妹從柬埔寨視訊「沒穿褲」！眼神狂飄　後方一群男人
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

有500萬隨到隨換　洗腎患者傻了！她揭柬埔寨詐騙「最殘酷1事」

台東+207！衛生局呼籲民眾儘快完整接種疫苗

基隆+346！專責病房空床率59.5%　市府籲口罩潮濕異味應更換

普渡供品見「水煮空心菜」！　背後寓意暖爆：記得不能煮熟

2025世界同志遊行禁用Taiwan　主辦方宣布停辦：無法達成共識

嘉藥餐旅系育才傳承　築夢盃喜獲2金1銅

6縣市熱炸！持續發布高溫燈號　花蓮富源飆出38.9度「快烤焦」

林智堅「記者會1句話」有玄機！網全聽懂了：不用退選吧

獨／柬埔寨妹妹視訊「沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵！家屬卻不報案

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

有500萬隨到隨換　洗腎患者傻了！她揭柬埔寨詐騙「最殘酷1事」

台東+207！衛生局呼籲民眾儘快完整接種疫苗

基隆+346！專責病房空床率59.5%　市府籲口罩潮濕異味應更換

普渡供品見「水煮空心菜」！　背後寓意暖爆：記得不能煮熟

2025世界同志遊行禁用Taiwan　主辦方宣布停辦：無法達成共識

嘉藥餐旅系育才傳承　築夢盃喜獲2金1銅

6縣市熱炸！持續發布高溫燈號　花蓮富源飆出38.9度「快烤焦」

林智堅「記者會1句話」有玄機！網全聽懂了：不用退選吧

獨／柬埔寨妹妹視訊「沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵！家屬卻不報案

太搶手？　府中5字頭預售案「限時段選戶」引熱議

中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

小賈辣妻「惹火內衣大片」在家完成！　性感小麥肌＋零贅肉體態養眼

台船4艘自建船萬海得標　台船獲利估4百萬美元以上、萬海邁向全球第10大

野馬「水上漂」練功？神奇影片讓800萬人看傻...真相曝光

丁特再遭薛？《天堂W》紫卡遭回收…怒嗆：8／15沒復原我撕合約

胡偉良／中共軍演下的房市　從增加收入、把握時機著手

稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

今年GDP下修至3.76％！　CPI上修至2.92％

高雄「極樂淫窟」胸狠老師上課了！洗香香裹浴巾出來...警察開門

生活熱門新聞

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

倒吃甘蔗！「五生肖」苦過更有福

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

林智堅台大上課「1年打卡12次」　自嗨文被挖出

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

林智堅跟審查委員「交換名片」！網喊扯：來交朋友嗎

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

更多熱門

相關新聞

大陸駐日大使警告日方：不應在台灣問題上隨美起舞、跟風附和

大陸駐日大使警告日方：不應在台灣問題上隨美起舞、跟風附和

「中國駐日本大使館」微信公眾號12日發佈，近日，駐日本大使孔鉉佑在與日本各界人士接觸中，就台灣問題闡明了中方立場。孔鉉佑警告，日本無權干涉中國內政，更不應在台灣問題上隨美起舞、跟風附和。日方應該停止挑動地區對立、升級緊張局勢的行為，否則只會跳得越高、摔得越重。

2022中秋不凡贈禮　尚格酒業「大摩、吉拉獨獻台灣系列」

2022中秋不凡贈禮　尚格酒業「大摩、吉拉獨獻台灣系列」

賓士4款新電動車台灣預售開跑

賓士4款新電動車台灣預售開跑

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

美媒：習近平曾向拜登表達「無意開戰」

美媒：習近平曾向拜登表達「無意開戰」

關鍵字：

2025世界同志遊行WorldPride Taiwan 2025台灣InterPride

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面