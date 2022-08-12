驚嚇100%！市場賊「打獵」突遭16名陌生人包圍　原來全是休假警

記者戴上容／新北報導

49歲董男是新莊慣竊，日前他在新莊運動公園外中美市場「打獵」時，恰巧遇到新莊警分局正在辦自強活動，一群員警不動聲色、用眼神打pass團團包圍董男，16名員警上前盤查，嚇得董男當場認罪；警方在董男身上查扣毒品海洛因針頭1支、贓物手機1只及悠遊卡1張，全案依毒品危害防制條例、竊盜通緝、竊盜偵辦。

▲ 慣竊董男被警方包圍 。（圖／記者戴上容翻攝）

慣竊董男背有多項竊盜前科，他專門鎖定傳統市場行竊，日前他涉嫌在新莊區中華路的傳統市場犯下3起竊案遭到警方通緝，但因為董男長年居無定所，讓警方難以追查行蹤。

董男本（8）月10日再次出沒在新莊體育場周遭，正伺機「打獵」準備下手行竊，轄區中港派出所16名警員自強活動剛剛結束，準備步行返回派出所，警員陳世雄眼尖一眼就認出董男，他當下不動聲色，再以眼神pass溝通後，16人團團包圍董男。

起初，董男還以為遇上觀光客要問路，直到警員們自揭身分，他才恍然大悟自己遭逮，面對16名員警「大陣仗」，董男嚇得啞口無言，警員隨後在他身上搜出毒品注射針筒、贓物手機、悠遊卡，訊後依毒品危害防制條例、竊盜通緝、竊盜將他函送法辦。

▲ 慣竊董男被逮 。（圖／記者戴上容翻攝）