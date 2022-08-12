基隆+346！專責病房空床率59.5%　市府籲口罩潮濕異味應更換

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心12日公布國內本土病例，新增2萬1761例，其中基隆新增346例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率維持逾五成，提醒民眾進入人潮聚集公共場合，戴好口罩包覆至鼻子，口罩若有潮濕破損或異味時，要應予更換，落實手部清消、保持安全距離。

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有關基隆市疫情部分，本市今日346名確診人數中，外縣市通報85例，佔24.57%；其中女性182人、男性164人；若以年齡別區分，25-34歲有59人最多，占17.05%，其次為15-24歲有56人，占16.18%；至於75歲以上的長者有15人、65-74歲有15人、6歲以下有13人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治32人、空床47床，空床率59.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症12名；礦工醫院、三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬8025人，利用快速通道的有3萬7750人，有7萬5575人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬7446人，條件不符合則有1萬8129人。

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