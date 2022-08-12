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周大觀抗癌圓夢助學金　台東301位鬥士每人獲贈2萬元

▲周大觀基金會，今在台東捐贈抗癌圓夢助學金活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲周大觀基金會，今在台東捐贈抗癌圓夢助學金活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022年周大觀抗癌圓夢助學金公布，共計有台東縣抗癌福音歌手馬漢敬等301位抗癌鬥士榮獲，並於12日在台東縣舉辦抗癌圓夢助學金捐贈活動，由馬漢敬代表所有鬥士們接受，每人獲新台幣2萬元。

活動於下午2點在縣政府教育處舉行，邀請陽光喜憨天使周以嘉演奏-希望樂章開場，抗癌圓夢助學金得主、福音歌手馬漢敬與家人分享自身樂觀抗癌的生命故事，讓更多癌友帶著勇氣和希望戰勝病魔。現場社會處長陳淑蘭與拐杖牙醫林易超、周大觀基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等人為勇敢抗癌的鬥士們加油打氣。

台東縣政府社會處表示，去年6月馬漢敬罹患「淋巴癌」第3期，至今挺過3次手術、8次化療、20次放射線治療及正子、斷層造影檢查等，治療過程十分艱辛，卻堅持不休學，一邊對抗癌症，一邊完成學業，期間來自很多人的加油、關懷，也透過自身信仰從中獲得力量，他以自身經歷鼓勵正在為生命博鬥者：「碰見癌症傷心害怕難免，但經歷過後才能蛻變成勇敢的自已，就如雨後的土壤，逢雨才能更加緊實，生命亦是如此。」漢敬勇敢面對病魔，爭回屬於自已生命美好的光彩。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，每年新增罹癌學生約500人，以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、骨癌、神經母細胞瘤等最常見，非常感恩抗癌福音歌手馬漢敬代表仍在醫院治療的300位鬥士挺身受獎帶動熱愛生命，更將舉辦送愛到醫院系列公益活動，讓其他300位生命鬥士在病床受獎圓夢。

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